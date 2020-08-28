اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:21 م
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محافظ القليوبية يوجه عقب صلاة الجمعة استمرار أعمال النظافة وإزالة الإشغالات ببنها

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:27 م
محافظ القليوبية يوجه عقب صلاة الجمعة استمرار أعمال النظافة وإزالة الإشغالات ببنها محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عقب صلاة الجمعة اليوم، يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعلي إمام نائب رئيس مجلس مدينة بنها، جولة بمدينة بنها، شملت متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، بشارع فريد ندا، وكورنيش الرياح التوفيقي بمدينة بنها.

ووجه المحافظ، بالاستمرار في إزالة الإشغالات أسفل كباري المنصورة، وأيضا على طريق الرياح التوفيقي، حيث جرى تحرير محاضر إشغالات للباعة الجائلين، والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشوه الوجه الحضاري للمدينة.

وشدد المحافظ، على نائب رئيس مدينة بنها باستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من على جانبي الطريق مع استمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكباري.

 

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات ببنها 2
محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات ببنها 2

 

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات ببنها 3
محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات ببنها 3

 

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات ببنها 4
محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات ببنها 4

 

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات ببنها 5
محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات ببنها 5

 

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات ببنها
محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات ببنها

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

حملة إشغالات

مدينة بنها

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الرياح التوفيقي

فريد ندا

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