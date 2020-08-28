محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات الرصف بـ191 مليون جنيه

الغربية - مصطفى عادل

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبة الدكتور أحمد عطا توقيع عقود اتفاق بين الشركات المسند إليها أعمال الرصف وبين عدد من رؤساء المدن والأحياء وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 191 مليون و265الف و350 جنيه ضمن الخطة الاستثمارية 2020/ 2021 .

جاء ذلك القاعة الكبرى بديوان عام المحافظة. تم توقيع اتفاق لرؤساء مدن طنطا وقطور وحي أول طنطا وحي ثاني طنطا مع "شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية"التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

كما توقيع اتفاق لرؤساء مدن كفر الزيات وبسيون مع "مصنع صقر للصناعات المتطورة" التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن توقيع مثل هذه العقود يعد امتدادا للتعاون المثمر بين محافظة الغربية والشركة في مختلف المجالات ، لافتا إلى أن تلك الشركات تمتلك خبرات وإمكانيات تكنولوجية وبشرية وفنية تمكنها من تنفيذ الأعمال الموكلة إليها بكفاءة وطبقا لمعايير الجودة العالمية والانتهاء منها في المواعيد المحددة للتسليم.

يذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروعات الرصف بمدينة طنطا تبلغ 27 مليون 442ألف و960 جنيه لعدد 16 طريق ، ومدينة كفر الزيات 25 مليون 843 ألف و481 جنيه لعدد 16 طريق ، ومدينة بسيون 15 مليون 239 ألف و943 جنيه لعدد 11 طريق ، ومدينة قطور 25مليون و253 ألف 299 جنيه لعدد 18 طريق ، وحي أول طنطا 33 مليون و553 ألف و454 جنيه لعدد 15 طريق ، وحي ثان طنطا 63 مليون و932 ألف و 213 جنيه لعدد 23 طريق.