محافظ الدقهلية يؤدى صلاة أول جمعة بعد عودتها بمسجد النصر بالمنصورة

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال حملات التطهير والتعقيم، التى تتم بمساجد المحافظة استعدادا لإقامة صلاة الجمعة بها اليوم فى إطار الخطة التى أعدتها المحافظة فى هذا الشأن حرصا على سلامة المترددين على المساجد بنطاق المحافظة.

وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكان محافظ الدقهلية قد كلف الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ الخطة المشار إليها بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف، استمرار أعمال حملات التطهير والتعقيم بالمساجد على مستوى المحافظة بمساهمات متميزة من المجتمع المدنى، مؤكدا حرص الأوقاف والمحافظة على تنفيذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى خلال أداء الشعائر حفاظا على سلامة وحياة الجميع، مضيفا أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فإن هناك متابعة مستمرة لأعمال التطهير والتعقيم بالمساجد من خلال اللجان المختصة بمديرية الأوقاف بالدقهلية.

كما سيؤدى محافظ الدقهلية صلاة أول جمعة اليوم بعد عودتها بمسجد النصر بالمنصورة، فى إطار متابعته الشخصية لتطبيق الإجراءات الاحترازية على الطبيعة بالمساجد ويرافقه أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، ويلقى خطبة الجمعة وكيل وزارة أوقاف الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بعودة إقامة صلاة الجمعة بمساجد الجمهورية، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.