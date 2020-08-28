محافظ الجيزة يؤكد إصلاح خط مياه الخزان اليابانى خلال 10 ساعات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

يتابع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة على مدار الساعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، المغذى للخزان اليابانى بالرماية، وهو الأمر الذي تسبب فى ضعف المياه عن عده مناطق بـ"الهرم وفيصل" ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلى باللبينى، حيث وجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بانتظام تدريجيا للمناطق المتأثرة لرفع المعاناه عن المواطنين.

كما وجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حالة وجود عجز يمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

وأبدت محافظة الجيزة عن أسفها وشركة مياه الشرب والصرف الصحى عن الكسر الذى حدث بخط المياه المشار اليه لاسباب طارئه نؤكد على تواصل العمل ليلاً ونهاراً للانتهاء من الاعمال فى موعد غايته الساعه 12مساء اليوم .

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم المغذى للخزان اليابانى بنادي الرماية الأمر الذي يترتب عليه ضعف المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلى باللبينى .

ووفرت سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.