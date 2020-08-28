محافظ البحيرة: رفع كفاءة الطرق والكبارى خلال عامين بـ2.2 مليار جنيه (صور)

البحيرة – فريق المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد الطرق التى تم رصفها خلال عامين بلغت 666 طريقا بطول 555 كم بنطاق المحافظة بإجمالي مبلغ 900 مليون جنيه.

وذلك فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والأعمال الضرورية والملحة في قطاعات الكباري والرصف وإنشاء الطرق، نظراً لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الاقتصادية بالإضافة لتوجيهات القيادة السياسية بتطويرها ورفع كفاءتها .

وأشار المحافظ، إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء عدد 5كباري جديدة وإحلال وتجديد عدد 4كباري أخرى، وكذا رفع كفاءة 13 طريقا بإجمالي مبلغ مليار و300 مليون جنيه.

وأكد المحافظ على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.