اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة: رفع كفاءة الطرق والكبارى خلال عامين بـ2.2 مليار جنيه (صور)

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:40 م
محافظ البحيرة: رفع كفاءة الطرق والكبارى خلال عامين بـ2.2 مليار جنيه (صور) جانب من اعمال الرصف
البحيرة – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد الطرق التى تم رصفها خلال عامين بلغت 666 طريقا بطول 555 كم بنطاق المحافظة بإجمالي مبلغ 900 مليون جنيه.

وذلك فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والأعمال الضرورية والملحة في قطاعات الكباري والرصف وإنشاء الطرق، نظراً لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الاقتصادية بالإضافة لتوجيهات القيادة السياسية بتطويرها ورفع كفاءتها .

وأشار المحافظ، إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء عدد 5كباري جديدة وإحلال وتجديد عدد 4كباري أخرى، وكذا رفع كفاءة 13 طريقا بإجمالي مبلغ مليار و300 مليون جنيه.

وأكد المحافظ على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

 

IMG-20200828-WA0047
 
IMG-20200828-WA0048
 
IMG-20200828-WA0049
 
IMG-20200828-WA0050
 
IMG-20200828-WA0051
 
IMG-20200828-WA0052
 
IMG-20200828-WA0053
 
IMG-20200828-WA0054
 
IMG-20200828-WA0055
 
IMG-20200828-WA0056

طرق البحيرة

اخبار عاجلة

اخبار مصر

الطرق

الكبارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة