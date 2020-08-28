محافظ البحيرة: دعم منظومة النظافة بمعدات وصناديق خلال عامين بـ480 مليون جنيه

البحيرة – فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة واستمرار الدعم لمنظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة التى قد حققت تقدماً واضحاً في تطوير منظومة النظافة من خلال تزويد جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن ما تم إنفاقه خلال العامين السابقين يتجاوز ما تم خلال عقود طويلة للعمل على توفير بيئة نظيفة وآمنة والقضاء على تراكمات القمامة حيث بلغ حجم الإنفاق ودعم منظومة النظافة خلال الفترة من 2018 وحتى الآن 480 مليون جنيه منها شراء معدات نظافة جديدة لدعم منظومة النظافة بإجمالي عدد 87 معدة نظافة جديده بقيمة 154 مليون جنيه عبارة 29 سيارة مكبس 20 طنا و4 سيارات قلاب 20 طنا وسيارة قلاب 12 طنا وعدد 12 سيارة قلاب 5 أطنان و3 لودر زاحف ولودر مفصلي وعدد 4 مقطورة قلاب 5 طن و7 سيارات مجهزة بدالة وعدد 8 مقطورة كسح و18 وحدة كنس شوارع، وكذا شراء عدد 2980 صندوق قمامة .

وكذا جهود المشاركة المجتمعية فى دعم منظومة النظافة بالمحافظة بمعدات بقيمة 20 مليون جنيه، عبارة عن 2 سيارات كسح وعدد 2 لودر مفصلي وعدد 4 سيارات نظافة حمولة 5 أطنان وعدد 2 عربة حمولة 20 وبدال لشفط الأمطار وعدد 2 طلمبة غاطسة 6 بوصة كاملة بالمواتير وعدد 20 صندوق قمامة صغير ووحدة شفط أتربة و2 سيارة 4 أطنان وصناديق قمامة وأدوات نظافة، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة والتشغيل والأجور الخاصة بأعمال الجمع والنقل بمنظومة النظافة بمحافظة البحيرة بمراكز المحافظة الـ 15 والتى تقدر سنويا بـ 137 مليون جنيه ما بين أجور عمال ومصاريف تشغيل وصيانة .

وأكد محافظ البحيرة، استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات.