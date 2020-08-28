محافظ الأقصر يلغي الإجازات الاستثنائية ويقرر عودة جميع العاملين مطلع سبتمبر

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، القرار رقم 442 لسنة 2020، بخصوص الأجازات الاستثنائية، بعودة جميع العاملين إلى مقر عملهم، ابتداءً من مطلع سبتمبر المقبل، باستثناء الحالات المصابة بكورونا أو المخالطين، حيث يمنح لهم أجازة 14 يوما مع الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وسبل الوقاية المختلفة.

وشمل القرار الذى أصدره المحافظ، فى مادته الأولى أنه يعود جميع العاملين بكامل قوتهم إلى مقر عملهم اعتباراً من 1 سبتمبر 2020، بمقر الديوان العام للمحافظة والإدارات المختلفة، وكذلك المراكز والمدن والأحياء، والمديريات الخدمية التابعة للمحافظة بما لايخالف قرارات الوزير المختص لكل مديرية، وفى المادة الثانية تقرر أن يمنح الموظفين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم أجازة إستثنائية 14 يوماً من تاريخ الإبلاغ أو حتى شفاؤه.

وشملت المادة الثالثة بالقرارأن يتم إرتداء الكمامات لجميع العاملين بمقر العمل وإستخدام النظافة والمطهرات، وفى المادة الرابعة لا يسرى هذا القرار على الأجازات الوجوبية الممنوحة للعاملين، وفى المادة الخامسة يلغى كل من يخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020.

وكان قد شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فاعليات اليوم الأول لتدريب العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، مع بدء التشغيل التجريبى للمركز، كما إلتقى المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بقيمة 25 % من المخالفات، حيث يحتوى المركز على 9 نوافذ منها شباك مجهز لخدمة ذوى الأعاقة به رامب يرتفع ليكون المواطن فى مستوى مقدم الخدمة ، ونافذة أخرى للخزينة، وأوضح محافظ الأقصر خلال جولته على أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين هو أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى اطار من الشفافية والنزاهة.