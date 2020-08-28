محافظ أسوان: الاستعانة بـ456 رائدة ريفية للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى

أسوان - عبد الله صلاح

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن سعى المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الفرق الثابتة فى الوحدات الصحية أو الفرق المتحركة والتى سيتم توزيعها على المنشآت والمبانى الحكومية، بجانب مواقف السيرفيس والأسواق والجمعيات ومراكز الشباب ودور العبادة.

وأشار المحافظ فى بيان صحفى، إلى أنه سيتم أيضاً الاستعانة بـ456 رائدة ريفية مع عقد ندوات بمختلف المدن والقرى لتكثيف التوعية المجتمعية المباشرة وتعريف العائلات والأفراد بأهمية التسجيل فى هذه المنظومة التى ستوفر لهم الرعاية الصحية الشاملة المجانية بداية من الكشف والفحص الطبى وحتى إجراء العمليات الجراحية الكبيرة والمعقدة، مع صرف العلاج دون أى أعباء على المريض ليكون ذلك إحدى ثمار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق هذه المنظومة التى تعتبر نقلة نوعية فى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن البسيط بالجودة العالية.

وفى نفس السياق تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ وبحضور الدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، علاوة على رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية، فضلاً عن مقررة المجلس القومى للمرأة بأسوان حيث تم استعرض الخطة المستقبلية لنشر الفرق الثابتة والمتحركة من أجل إنهاء أعمال التسجيل والفحص الطبى للأسر والأفراد بإجمالى 1.6 مليون نسمة تواكباً مع التشغيل التجريبى للمنظومة داخل 112 وحدة صحية و11 مستشفى فى نوفمبر القادم حيث تم تجهيز 122 موقع لفتح الملفات الأسرية والفردية وستصل إلى 230 موقع مع زيادة الإقبال المتوقع على التسجيل والفحص .



