محافظا القاهرة والجيزة يؤدون صلاة الجمعة وسط المواطنين

كتب سيد الخلفاوى

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أول صلاة جمعة بمسجد بالعمرانية بعد السماح بعودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى عقب توقفها لعدة أشهر بسبب الاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وحرص محافظ الجيزة عقب صلاه الجمعة على توعية المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية التى تم اقرارها لمجابهة تفشى فيروس كورونا مشيداً بالتزام المصلين بارتداء الكمامة وأصطحاب المصلى لسجادة الصلاة الخاصة به والإلتزام بترك مسافات بين المصلين.

وفى السياق ذاته، أدى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أول صلاة جمعة بمسجد محمد على بالقلعة بعد السماح بعودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى عقب توقفها لعدة أشهر بسبب الاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

وتم السماح للمصلين بأداء صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وأن يصطحب المصلى سجادة الصلاة الخاصة به والإلتزام بترك مسافات بين المصلين.