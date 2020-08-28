محافظا الفيوم وأسوان يشددان على تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد.. صور

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة الجمعة بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بعد إعادة افتتاح المساجد مرة أخرى لصلاة الجمعة، حيث استمر إغلاقها عدة أشهر أمام التجمعات بسبب فيروس كورونا، وألقى الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، تحدث خلالها عن سماحة الإسلام ووسطيته، وكذلك نعم الله تعالى على عباده التى لا تعد ولا تحصي، وفضل عودة صلاة الجمعة بالمساجد، كما تحدث عن فضل شهر المحرم وثواب صيام يوم عاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة ماضية، ودعا جميع المصلين إلى التحلي بأخلاق الإسلام وآدابه.
واطمأن محافظ الفيوم على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسافات بين المصلين، والتطهير المستمر للمساجد قبل وبعد الصلاة، حفاظاً على سلامة زوار بيوت الله، مؤكداً أن الوقاية خير من العلاج، وأن الالتزام بتوجيهات وزارتي الصحة والأوقاف هدفه سلامة المصلين من العدوى بالأمراض.
وعقب الصلاة، استمع محافظ الفيوم لعدد من المواطنين، وأكد أن همه الأول هو حل مشكلات المواطنين البسطاء وتوفير حياة كريمة لهم، داعياً الله العلى القدير أن يحفظ مصر من كل مكروهٍ وسوء وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
ووسط أجواء روحانية ممتزجة بمشاعر الفرحة والسعادة أدى الآلاف من المصلين صلاة الجمعة بعد إعادة فتح أكثر من 1200 مسجد على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان عقب توقفها لعدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضرورة الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة الاشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية.
وفى نفس السياق، أوضح الدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان بأنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوص خطبة الجمعة من حيث الموعد المحدد، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور الصلاة وعدم فتح دورات المياه أو القاعات الملحقة بالمساجد ، مع التأكيد على أهمية ارتداء المصلين للكمامة وإحضار المصلى الشخصى والتباعد الاجتماعي وتحقيق المسافة الآمنة وعدم المصافحة والانصراف بعد أداء الصلاة، لافتاً إلى أنه فى حالة رصد أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى وقعت فيه المخالفة مرة أخرى.
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم يؤدى الصلاة
صلاة الجمعة بمساجد أسوان
مساجد أسوان
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