اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظا الفيوم وأسوان يشددان على تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:37 م
محافظا الفيوم وأسوان يشددان على تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد.. صور صلاة الجمعة بأسوان
المحافظات: رباب الجالى - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة الجمعة بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بعد إعادة افتتاح المساجد مرة أخرى لصلاة الجمعة، حيث استمر إغلاقها عدة أشهر أمام التجمعات بسبب فيروس كورونا، وألقى الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، تحدث خلالها عن سماحة الإسلام ووسطيته، وكذلك نعم الله تعالى على عباده التى لا تعد ولا تحصي، وفضل عودة صلاة الجمعة بالمساجد، كما تحدث عن فضل شهر المحرم وثواب صيام يوم عاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة ماضية، ودعا جميع المصلين إلى التحلي بأخلاق الإسلام وآدابه.

 

واطمأن محافظ الفيوم على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسافات بين المصلين، والتطهير المستمر للمساجد قبل وبعد الصلاة، حفاظاً على سلامة زوار بيوت الله، مؤكداً أن الوقاية خير من العلاج، وأن الالتزام بتوجيهات وزارتي الصحة والأوقاف هدفه سلامة المصلين من العدوى بالأمراض.

 

وعقب الصلاة، استمع محافظ الفيوم لعدد من المواطنين، وأكد أن همه الأول هو حل مشكلات المواطنين البسطاء وتوفير حياة كريمة لهم، داعياً الله العلى القدير أن يحفظ مصر من كل مكروهٍ وسوء وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

 

ووسط أجواء روحانية ممتزجة بمشاعر الفرحة والسعادة أدى الآلاف من المصلين صلاة الجمعة بعد إعادة فتح أكثر من 1200 مسجد على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان عقب توقفها لعدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضرورة الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة الاشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية.

 

وفى نفس السياق، أوضح الدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان بأنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوص خطبة الجمعة من حيث الموعد المحدد، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور الصلاة وعدم فتح دورات المياه أو القاعات الملحقة بالمساجد ، مع التأكيد على أهمية ارتداء المصلين للكمامة وإحضار المصلى الشخصى والتباعد الاجتماعي وتحقيق المسافة الآمنة وعدم المصافحة والانصراف بعد أداء الصلاة، لافتاً إلى أنه فى حالة رصد أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى وقعت فيه المخالفة مرة أخرى.

 

محافظ الفيوم (1)
محافظ الفيوم 

 

محافظ الفيوم (2)
محافظ الفيوم يؤدى الصلاة 

 

مساجد أسوان (2)
صلاة الجمعة بمساجد أسوان 

 

مساجد أسوان (4)
مساجد أسوان 

أسوان

الفيوم

محافظة الفيوم

صلاة الجمعة

مكافحة كورونا

صلاة الجمعة بالمساجد

صلاة الجمعة بأسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أول صلاة جمعة فى المحافظات بلا مخالفات.. محافظ الدقهلية يستمع لمطالب المواطنين بعد انتهاء الصلاة.. وكيل الأوقاف يؤكد أن الإسلام دين الأمل والحياة.. ومحافظ الوادى الجديد يتابع الإجراءات الاحترازية بالمساجد.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:11 م

موجز المحافظات من تليفزيون اليوم السابع.. عودة صلاة الجمعة بالمساجد وسط إجراءات احترازية.. الأطباء تنعى رئيسة قسم القلب بمستشفى المنصورة لوفاتها بكورونا.. وزير الرياضة يقود ماراثون دراجات بمنطقة الأنفاق بورسعيد

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:06 م

10 مشاهد من مساجد المحافظات فى أول صلاة جمعة بعد التوقف جراء كورونا.. المحافظون يؤدون الصلاة بالمساجد.. أجهزة لقياس الحرارة وتوزيع كمامات ومصليات على المواطنين.. بوابات للتعقيم والأطفال يظهرون فى المشهد.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:30 م

المحافظون يلتقون المواطنين بعد أداء صلاة الجمعة لبحث مطالبهم.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة