محافظا الفيوم وأسوان يشددان على تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد.. صور

المحافظات: رباب الجالى - عبد الله صلاح

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة الجمعة بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بعد إعادة افتتاح المساجد مرة أخرى لصلاة الجمعة، حيث استمر إغلاقها عدة أشهر أمام التجمعات بسبب فيروس كورونا، وألقى الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، تحدث خلالها عن سماحة الإسلام ووسطيته، وكذلك نعم الله تعالى على عباده التى لا تعد ولا تحصي، وفضل عودة صلاة الجمعة بالمساجد، كما تحدث عن فضل شهر المحرم وثواب صيام يوم عاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة ماضية، ودعا جميع المصلين إلى التحلي بأخلاق الإسلام وآدابه.

واطمأن محافظ الفيوم على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسافات بين المصلين، والتطهير المستمر للمساجد قبل وبعد الصلاة، حفاظاً على سلامة زوار بيوت الله، مؤكداً أن الوقاية خير من العلاج، وأن الالتزام بتوجيهات وزارتي الصحة والأوقاف هدفه سلامة المصلين من العدوى بالأمراض.

وعقب الصلاة، استمع محافظ الفيوم لعدد من المواطنين، وأكد أن همه الأول هو حل مشكلات المواطنين البسطاء وتوفير حياة كريمة لهم، داعياً الله العلى القدير أن يحفظ مصر من كل مكروهٍ وسوء وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

ووسط أجواء روحانية ممتزجة بمشاعر الفرحة والسعادة أدى الآلاف من المصلين صلاة الجمعة بعد إعادة فتح أكثر من 1200 مسجد على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان عقب توقفها لعدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضرورة الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة الاشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية.

وفى نفس السياق، أوضح الدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان بأنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوص خطبة الجمعة من حيث الموعد المحدد، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور الصلاة وعدم فتح دورات المياه أو القاعات الملحقة بالمساجد ، مع التأكيد على أهمية ارتداء المصلين للكمامة وإحضار المصلى الشخصى والتباعد الاجتماعي وتحقيق المسافة الآمنة وعدم المصافحة والانصراف بعد أداء الصلاة، لافتاً إلى أنه فى حالة رصد أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى وقعت فيه المخالفة مرة أخرى.



محافظ الفيوم



محافظ الفيوم يؤدى الصلاة



صلاة الجمعة بمساجد أسوان