ماكرون يعلن عدد من التدابير تتعلق بإنعاش الاقتصاد وقيود السفر.. فيديو

كتب: أحمد علوى

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، خلال زيارته لأحد المصانع فى منطقة فيلنوف، عن بعض التدابير الهامة حول خطة الانتعاش الاقتصادي وقيود السفر.

وعن خطته لإنعاش بلاده قال أن خطة التعافي الاقتصادي في الأسبوع المقبل ستكون عبارة عن برنامج مدته 10 سنوات لتحقيق فرنسا أقوى في عام 2030.

كما سيتم توفير 15 مليار يورو في خطة الانتعاش الاقتصادي الأوسع لتعزيز الابتكار الفرنسي وإعادة التوطين الصناعي، وأضاف ان هناك تدبير هام هو العمل على الإصلاحات لإتاحة إمكانية تطوير أدوية جديدة بسرعة أكبر.

وتابع ماكرون، أعتقد أن القواعد الجديدة بشأن الأقنعة معقولة ولا ينبغي أن تؤثر على خطط الانتعاش الاقتصادي الفرنسي.

ومن جهة أخرى اكد ان هناك حاجة ماسة إلى تنسيق أفضل على المستوى الأوروبي فيما يتعلق بقيود السفر بسبب فيروس كورونا.

وانكمش الاقتصاد الفرنسي عند مستوى قياسي بلغ 13.8٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2020، تماشيا مع التقديرات الأولية، وبعد انخفاض بنسبة 5.9٪ فى الفترة السابقة.

ووفقا لصحيفة كابيتال الفرنسية، فقد زاد الركود الاقتصادي حيث تسبب تفشي كوفيد-19 في خسائر فادحة في الاقتصاد، حيث تم إغلاق الأنشطة غير الأساسية بين منتصف مارس وبداية مايو.

انخفض الإنفاق الأسرى (-11.5٪ مقابل -11٪) والاستهلاك الحكومي (-10.3٪ مقابل -8٪) أكثر من المتوقع بينما تقلص الاستثمار (-10.3٪ مقابل -17.8٪).