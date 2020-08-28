اليوم السابع
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ماكرون يعتزم تعيين فرانسوا بايرو كمفوض سامى للتخطيط فى حكومته

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:39 م
ماكرون يعتزم تعيين فرانسوا بايرو كمفوض سامى للتخطيط فى حكومته ماكرون
كتب: أحمد علوى

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يعتزم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تعيين حليفه فى وزارة الديمقراطية الفرنسية، فرانسوا بايرو، فى منصب المفوض السامى للتخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده فى 3 سبتمبر، حسبما نقلت صحيفة لو باريزيان  الفرنسية عن مسئولين في الإليزيه.

وأشار الوفد المرافق للرئيس إلى أن عودة فرانسوا بايرو المحتملة للحكومة كمفوض سامى للتخطيط، ستكون "مكسبًا سياسيًا واضحًا".

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية، انه على الرغم من الابتعاد الشكلي عن  الحكومة والسلطة، إلا أن فرانسوا بايرو بقي مستشارا غير رسمي للرئيس إيمانويل ماكرون واحتفظ بوزراء من حزبه في الحكومة الفرنسية، لكن على مايبدو التغيير الحكومي الأخير مع جون كاستيكس لم يرق لفرانسوا بايرو خاصه أن حزبه فقد حقيبة وزارة الزراعة ، لهذا ، وتجنبًا لانتقادات وسط اليمي، تم طرح فكرة إعادة إحياء منصب المفوض المكلف بالتخطيط ويبدو ان فرانسوا بايرو يحظى بثقة قصر الاليزيه لشغل هذا المنصب .

ويمكن للجنة التخطيط أن تنير العمل العام على المدى الطويل وتؤدي دورًا تنسيقيًا للجوانب المختلفة لخطة الإنعاش (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقليمية والثقافية) ، وفقًا للمصدر نفسه.

 


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