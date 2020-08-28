مارجريتا كابيلو أول امرأة تشغل منصب المدعى العام فى كولومبيا.. إعرف القصة

كتبت فاطمة شوقى

سيكون لكولومبيا لأول مرة فى تاريخها امرأة فى منصب المدعى العام للبلاد، وهى مارجريتا ليونور كابيلو بلانكو، التى تم ترشحها من قبل الرئيس إيفان دوكى، حسبما قالت صحيفة "سيمانا" الكولومبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع 83 صوتًا إيجابيًا ، تم انتخاب كابيلو رئيسًا للهيئة الرقابية التي تشرف ، من بين أمور أخرى ، على الحكومة نفسها، على الرغم من أن اللوائح تسمح بتعيين مرشح من قبل السلطة التنفيذية ، إلا أن مجلس الشيوخ كانا في السنوات الأخيرة يصوت ضد المرشحين الذين اقترحهم الحزب الحاكم لهذا المنصب، وفى هذه المرة اختلف الأمر حول كابيلو.

وقالت كابيلو بعد أن تم التصويت عليها لمنصب المدعى العام: "إننى أتحمل مسؤولية أن أفعل ذلك بشكل جيد، وأن أفعله بشكل صحيح، حتى يصل المزيد من النساء إلى مناصب المسؤولية فى البلاد".

وأضافت: "أنا أفهم هذا الدعم على أنه اعتراف بحياتى المهنية، التى كنت مسؤولة ودائمًا فى خدمة العدالة. أنا أفهمه على أنه تمجيد لنساء كولومبيا".

إضافة إلى ذلك أوضحت أن أحد أهدافها سيكون تحديث مهمة مكافحة الفساد، وبحسب قولها ، فإن كولومبيا بحاجة إلى "إدارة عامة تعمل داخل حوض للأسماك، وأن كل شىء مكشوف، ولا شىء مخفى، وإدارة نظيفة وبلورية".

وبحسب تصريحات جمعتها سيمانا، أكدت المدعية العامة، التى ستتولى المهام فى يناير المقبل، أنها لن تروج للاستقطاب، وقالت "أنا لست عامل توتر أو مواجهة أو عناد ، أريد أن أتحد وأفصح، لا أريد الانتقال من هناك ، فهناك العديد من التحديات التي تنتظرنا،و سأكون خصما لا يعرف الكلل للفاسدين ومتحدثا باسم الشعب ومشاكلهم ".

وكرر رئيس الدولة انتخابه وبعث بعد ظهر أمس الخميس عبر حسابه بموقع تويتر تهنئة. إنها المرة الأولى فى التاريخ التى تتولى فيها إمرأة هذا المنصب المهم؛ محترف عظيم، ذو صفات إنسانية ممتازة، وله أيضًا مسيرة مهنية لا تشوبها شائبة فى الفرع القضائى".

وعلى الرغم من ذلك ، شكك الخبراء فى ترشيحها ، مؤكدين أنه وضع الديمقراطية الكولومبية في توازن دقيق. في الواقع ، بصفتها مسؤولة في حكومة دوكي ، قادت كابيلو سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها العدالة فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا ، ولا سيما المرتبطة بالأشخاص المحرومين من الحرية ، وهو وضع أثار لها سلسلة من الأسئلة. بالإضافة إلى ذلك ، أيد المبادرات الحكومية التي شاركت في الخلافات ، مثل السجن مدى الحياة لمغتصبي الأطفال.

حياة كابيلو

تبلغ كابيلو 63 عاما ، وتخرجت من كلية الحقوق من جامعة لا كوستا Corporación Universitaria de la Costa ، وتخصص لاحقًا في قانون الأسرة في جامعة بوكارامانجا المستقلة وقانون الإجراءات المدنية في جامعتي إكسترنادو وكارتاخينا.

وفقًا لوسائل الإعلام الكولومبية ، بدأت كابيلو كقاضية جنائية في بلدية سابانالارجا وكرست نفسها لاحقًا لكونها قاضية أحداث وقاضية مدنية في دائرة بارانكويلا ، حتى وصلت إلى قاضية المحكمة العليا في بارانكويلا في عام 1990 ، وهو المنصب الذي شغلته حتى عام 2009.

وكان تم ربط كابيلو بالرئيس السابق ألفارو أوريبي ، وفي ذلك الوقت تم ترشيحه من قبله لمنصب النائب العام للدولة، وفي عام 2012 ، انضمت إلى الغرفة المدنية بمحكمة العدل العليا كقاضية وترأست المحكمة العليا في عام 2016.

بعد ذلك بعامين ، بينما كانت لا تزال قاضية في المحكمة ، تم ترشيحها من قبل الرئيس دوكي لتكون مدعية عامة خاصة في قضية أودبريشت ، على الرغم من استقالتها أخيرًا من هذا الترشيح.