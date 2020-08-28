اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كيف تحول موقف ميدان الجيزة إلى شكل حضارى.. تكلفة تطويره 30 مليون جنيه

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:00 ص
كيف تحول موقف ميدان الجيزة إلى شكل حضارى.. تكلفة تطويره 30 مليون جنيه ميدان الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تغير المشهد سريعا بميدان الجيزة، بعد تطوير موقف السيرفيس الموجود به بالتزامن مع دهان العقارات المطله عليه، ليظهر بشكل جميل وحضارى، كما أن إنشاء الموقف ساهم فى تخفيف الزحام بالميدان، فوجود البوابات الخاصة بالموقف وتسهيل الدخول منعت انتظار السيارات بالميدان.

ويعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن تطوير موقف ميدان الجيزة:

تكلفة تطوير موقف السيرفيس بميدان الجيزة 30 مليون جنيه.

تم توفير أماكن للركاب ومظلات للوقاية من أشعة الشمس.

إنشاء بوابات دخول وخروج الكترونية.

منظومة إضاءة حديثة وشبكات لصرف الأمطار .

افتتاح موقف السيرفيس خلال أيام.

الموقف به كافتريات وخدمات للركاب.

سيتم دعم الموقف بخدمات أمنية لمنع مظاهر البلطجة.

تطوير الموقف خل مشاكل الازدحام بالميدان.

 


الجيزة

ميدان الجيزة

سيرفيس الجيزة

موقف ميدان الجيزة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة