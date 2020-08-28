اليوم السابع
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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان التدريبات الصيفية المشتركة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:00 ص
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان التدريبات الصيفية المشتركة تدريبات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
وكالات

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تختتم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الجمعة، تدريباتهما العسكرية المشتركة الصيفية التي استمرت لأسبوعين والتي أجريت بطريقة مقلصة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لما أوردته وكالة يونهاب للأنباء، بدأ تدريب مقر القيادة المشترك المحاكى بالكمبيوتر(CCPT) في 18 أغسطس كأول تدريب كبير بين البلدين هذا العام ، حيث ألغيا تدريبات الربيع السنوية بسبب جائحة كوفيد -19.

ركز الجزء الأول من التدريبات ، التي استمرت حتى يوم السبت ، على كيفية الدفاع عن الجنوب ضد غزو كوريا الشمالية ، واستند الجزء الثاني خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس إلى سيناريو شن هجوم مضاد ردا على ذلك ، بحسب ما أفاد مسئولون.

تم تأجيل التدريبات بعد يومين من الموعد المحدد ، بعد أن ثبتت إصابة ضابط بالجيش الكوري الجنوبي كان من المفترض أن يشارك في التدريبات بفيروس كورونا.

في بداية هذا الأسبوع ، ثبت أيضًا إصابة عامل مدني كوري جنوبي في وحدة من الجيش تشارك في التدريبات ، ولكن لم يكن للحالة أي آثار كبيرة على التدريبات لأن الموظف لم يكن عضوًا مباشرًا في التدريب كما أن أعضاء الخدمة الأساسيون لم يتعرضوا للفيروس.


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