كمامة ومصلية خاصة.. مساجد المحافظات تستعد لاستقبال المصلين فى صلاة الجمعة

المحافظات– أحمد مرعى- محمد حسين- إيمان مهنى- محمود مقبول- محمد فتحى- عبد الله صلاح

انهت مساجد المحافظات، حملات التطهير والتعقيم الشاملة، وذلك تمهيداً لعودة فتح المساجد فى وقت صلاة الجمعة لأول مرة منذ شهور عقب أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بمصر والعالم أجمع، وذلك لمنع التجمعات وحماية المواطنين من التزاحم خلال وقت صلاة الجمعة.

ففى الأقصر، أعلن الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية انهت استعداداتها بتجهيز المساجد الكبيرة استعدادًا للصلاة فيها اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح 1243 مسجدًا على مستوى محافظة الأقصر لصلاة الجمعة، ومن المقرر أن تكون خطبة الجمعة تحت عنوان "الأمل حياة".

وأشار الشيخ سيد عبد الدايم، فى بيان صحفى، إلى ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل المسجد والالتزام بالتباعد الاجتماعى والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما نوه إلى أن المساجد ستفتح قبل الإقامة بعشر دقائق والخطبة ستكون عشر دقائق وتغلق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بالمسجد.

وفى الوادى الجديد، انتهت مديرية الأوقاف، من حملات نظافة وتعقيم المساجد، استعدادًا لصلاة الجمعة فى 345 مسجدا.

وأكد الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، أن المديرية انتهت من تجهيز وتعقيم عدد 345 مسجدا على مستوى قرى ومدن المحافظة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة الجمعة لأول مرة بعد غياب دام أكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن جميع الإدارات على مستوى المحافظة تم إخطارها بتعليمات صلاة الجمعة، والتى يأتى من بينها أن الخطبة لا تزيد عن 10 دقائق وأن يأتى المواطن من منزله قبل الصلاة بعشر دقائق ومعه سجادة الصلاة الشخصية والكمامة.

كما شدد شاهين على عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليًا وهو 10 دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة بعنوان: "الأمل حياة".

وفى الدقهلية، أكد الدكتور المحافظ أيمن مختار، استمرار أعمال حملات التطهير والتعقيم، التى تتم بمساجد المحافظة استعدادا لإقامة صلاة الجمعة بها فى إطار الخطة التى أعدتها المحافظة فى هذا الشأن حرصا على سلامة المترددين على المساجد بنطاق المحافظة.

وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكان محافظ الدقهلية قد كلف الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ الخطة المشار إليها بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف، استمرار أعمال حملات التطهير والتعقيم بالمساجد على مستوى المحافظة بمساهمات متميزة من المجتمع المدنى، مؤكدا حرص الأوقاف والمحافظة على تنفيذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى خلال أداء الشعائر حفاظا على سلامة وحياة الجميع، مضيفا أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فإن هناك متابعة مستمرة لأعمال التطهير والتعقيم بالمساجد من خلال اللجان المختصة بمديرية الأوقاف بالدقهلية.

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية سيقوم بأداء صلاة أول جمعة اليوم بعد عودتها بمسجد النصر بالمنصورة، فى إطار متابعته الشخصية لتطبيق الإجراءات الاحترازية على الطبيعة بالمساجد ويرافقه أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، ويلقى خطبة الجمعة وكيل وزارة أوقاف الدقهلية.

كما أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن صلاة الجمعة تقام فى عدد 588 مسجدا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأصدر المحافظ اللواء عبد الفضيل شوشة، توجيهاته لمديرية الأوقاف، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على المصلين فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على قيام الجهات المعنية بتطهير وتعقيم المساجد وتنظيم خطوط التباعد بين المصلين مع الالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف بخصوص خطبة الجمعة من حيث الالتزام بالموعد المحدد، وافتتاح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور انتهاء الصلاة، وعدم فتح دورات المياه أو القاعات الملحقة بالمساجد، ومتابعة التزام المصلين بارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصية ومراعاة التباعد .

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد يونس مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء على الالتزام بكافة القواعد والقرارات الصادرة من الدولة ووزارة الأوقاف ومحافظ شمال سيناء مع تكليف الخطباء والعاملين فى المساجد بمتابعة تنفيذ ذلك، مشيرا إلى الانتهاء من تطهير وتعقيم المساجد وإعادة ترتيب وتنظيم علامات التباعد السابق وضعها لتغطى كامل مساحة المسجد .

كما شدد على عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات أو زيارة الأضرحة وغيرها، وعدم السماح بأية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمساجد.. منوها الى أنه فى حالة أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى وقعت فيه المخالفة مرة أخرى .

وفى الشرقية، أكد الدكتور المحافظ ممدوح غراب، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بذلت خلال الفترة الماضية من بدأيه مارس الماضى وحتى يومنا هذا، قصارى جهدها لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء بالغلق الكامل للمساجد، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم لها، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى بين المصلين.

وتماشيا مع قرارات رئاسة الوزراء المصرية لفتح المساجد اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 28/8/2020 أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، أشار محافظ الشرقية إلى التنسيق الكامل مع مديرية الأوقاف بالشرقية والمديريات الأخرى كالصحة والزراعة والتضامن، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمساجد التى سيتم السماح لها بفتح أبوابها لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة وفق الشروط والمعايير التى وضعتها وزاره الاوقاف المصريه حرصاً على صحه وسلامه جميع المواطنين من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية، مشيرا إلى أنه تم إجراء حملات مكثفة لنظافة وتعقيم المساجد منذ يوم الاثنين الماضى وحتى أمس الخميس، استعدادًا لعودة صلاة الجمعة.

ومن جانبه أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنهت مديرية الأوقاف بالشرقية استعداداتها لفتح المساجد وإقامة أول صلاة جمعة بعد انقطاع دام لأكثر من خمسة أشهر متوالية، مشيراً إلى أنه تم وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التى ستقام بها صلاة الجمعة وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تطبيقا لتعليمات وزير الأوقاف تم وضع عدد من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها:

الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة فقط وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

مع الالتزام أن يكون الخطيب المكلف بأداء خطبة الجمعة إماما أو مصرح له بأداء الخطبة ويمنع منعا باتا صعود غير المصرح لهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والتشديد على عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه فى حالة حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

يذكر أن عدد المساجد المصرح إقامة صلاه الجمعة بها فى محافظة الشرقية يصل الى 8000 مسجد ويحظر ذلك على الزوايا.

وفى دمياط، نظم قسم المكافحة بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حملة تطهير وتعقيم مكبرة شملت جميع المساجد بالمدينة استعدادًا لاستقبال المصلين اليوم وعودة صلاة الجمعة، وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك مع مراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، بالإضافة لعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أو أية مناسبات اجتماعية ، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة الشاملة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين .

وكانت أكدت محافظ دمياط، أنه سيتم وضع خطة محددة لتنفيذ حملات التطهير والتعقيم لتلك المساجد وإتمام كافة الاستعدادات، مؤكدة أيضاً على ضرورة الالتزام بالضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف لمراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى وكذا عدم فتح دورات المياه او دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أو أية مناسبات اجتماعية.

ومن جانبه، أوضح الشيخ سلامة أنه ومن بين إجراءات فتح المساجد تم توزيع الخطباء والأئمة المعتمدين من الأوقاف، والبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة المصلين.

وفى البحر الأحمر، انهت مديرية الأوقاف استعدادها لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بقرارات من الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

وقامت أوقاف البحر الأحمر بتعقيم وتطهير 234 مسجدا علي مستوي المحافظة والتي من المقرر لها استقبال المصلين بها اليوم الجمعة، كذلك التأكيد علي تعليمات وزارة الأوقاف بالنسبة لصلاة الجمعة.

وكشف مصدر من أوقاف البحر الأحمر، أنه من المقرر أن يستقبل اليوم 234 مسجدا بالمحافظة المصلين مقسمين في كل مدينة كتالي، في مدينة الغردقة 100مسجد، وسفاجا 34، وغارب 26، والقصير 27 مسجدا، ومرسي علم 11 مسجدا، وحلايب وشلاتين وابو رماد 36 مسجدا.

وأضاف المصدر، أنه تم التأكيد علي ان يكون وقت خطبة الجمعة 10 دقائق تنفيذا لتعليمات الوزارة وكذلك التأكيد علي من يقوم بالخطابة الائمة المعينين أو المتعاقدين مع الوزرة طبقا لقانون الخطابة.

وفى سوهاج، أكد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف، أن عودة صلاة الجمعة بالمساجد على مستوى المحافظة، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزير الأوقاف سوف تكون اليوم، وأنه تم تحديد عدد 6399 مسجدا بسوهاج، والتي يوجد بها أئمة وخطباء مكافأة بالمراكز والقرى للبدء فى تنفيذ خطة العودة لصلاة الجمعة، مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن، ومن أهمها التباعد الاجتماعى والكمامة لكل مصلى ومصلية خاصة به.

وأضاف طيفور فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن محافظة سوهاج بها 6972 مسجدا حكوميا و1657 مسجدا أهليا و414 زاوية حكومية و297 زاوية أهلية بإجمالى 9340 مسجدا، وأننا مستمرون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وفى مقدمتها إغلاق أماكن الوضوء والحمامات وتطهير المساجد قبل وبعد كل صلاة، ولا يسمح للمصلين فى الاستمرار بالمسجد بعد انتهاء الصلاة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن التزام المصلين بالقواعد والإجراءات الاحترازية هو العامل الأساسى فى استكمال فتح المساجد حتى تعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تعاون العمد والمشايخ والأئمة بالقرى والمراكز نحو تنظيم المصلين وإقناعهم بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

وأشار طيفور، إلى أن الأضرحة سوف تستمر فى عملية الإغلاق حتى يتم صدور قرار فى هذا الشأن وتواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص من غير العاملين بالأوقاف، وفتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة ، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات - الاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

وفى المنوفية، أصدرت مديرية الأوقاف، فى بيان لها، حزمة من التعليمات لموظفيها، لتطبيقها، قبل أول صلاة جمعة، وتركزت في وقف الإجازات غير الوجوبية للأئمة والمؤذنين ومقيمى الشعائر والعمال، حتى يوم الجمعة، وتكثيف المرور من قبل مدير الإدارة والمفتشين التابعين له، للاطمئنان على نظافة وتعقيم المساجد.

وأشارت المديرية خلال البيان، فى تعليماتها إلى ضرورة اتباع إرشادات وزارة الأوقاف، والالتزام بفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بعشر دقائق، وأكد البيان خصم بدل التحسين كامل للإمام، في حالة عدم الالتزام وإلغاء تصريح الخطيب الذي لا يلتزم بالتعليمات، مشيرا إلى ضرورة وضع علامات التباعد الاجتماعي في كامل أنحاء المسجد، والاستمرار في غلق الحمامات.

وأهابت مديرية الأوقاف على المصلين بالمساجد بالالتزام بلبس الكمامات، واصطحاب المصليات الخاصة بكل فرد، وعدم إقامة الأمسيات الدينية وعقد القران، والندوات داخل المساجد.

وفى أسوان، أكد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه سيسمح فقط بفتح المساجد المعين بها أئمة لصلاة الجمعة، أو المساجد المعين بها خطباء بنظام المكافأة طبقا لتعليمات الوزارة، مضيفاً أنه طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف، بفتح المساجد لصلاة الجمعة القادمة، تم تنفيذ حملة واسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المدن والمراكز والمسموح فيها أداء صلاة الجمعة.

وأشار الدكتور عزت، إلى أن مديرية الأوقاف بالمحافظة، تابعت تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تم تنفيذها فى المساجد التى تقرر فتحها منها وضع علامات التباعد الإجتماعى المطلوبة، وأيضا التأكيد على غلق دورات المياه، مع التشديد على الأئمة بضرورة الالتزام بخطبة الجمعة بعنوان "الأمل حياة"، وكذلك الالتزام بالوقت وهو عشر دقائق فقط .

وطالب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، رواد المساجد بضرورة مراعاة الضوابط لعودة صلاة الجمعة، وخاصة مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، كما انه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

مساجد البحر الاحمر



مساجد البحر الاحمر



مساجد البحر الاحمر



مساجد الدقهلية تستعد لإقامة صلاة الجمعة



مساجد الدقهلية تستعد لإقامة صلاة الجمعة