كل ما تريد معرفته عن محاصيل المنيا ومشروعاتها الزراعية.. فيديو

كتب رامى محيى الدين

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن المنيا متميزة في زراعة الذرة وتصدر الثوم وأراضيها خصبة، سواء الأرض الطينية على ضفاف النيل أو الصحراوية في ظهير الصحراوى الغربى.

وتابع خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح في حلقة خاصة من محافظة المنيا: كان الرئيس أصدر قرار سنة 2014 بزراعة مليون ونصف فدان على مستوى الجمهورية وكان هناك نصيب محدد في محافظة المنيا كانت قرارين في 2014 و2016 ومجموع القرارين 570 ألف فدان في الظهير الصحراوى الغربي وشركة .

وتابع: شركة الريف المصرى هي التي تتولى استصلاح وزراعة هذه الأراضى والتنسيق مع الشركات والمحافظة وفى حالة تعدى أي مواطنين على هذه الأراضى تبلغ المحافظة والشركة أعطت لشركات كبيرة جدا في الاستصلاح وهناك مشروع في غرب غرب المنيا حوالى 20 ألف فدان وتم استصلاح حوالى 5 آلاف فدان لزراعة البنجر وتم زراعته بالفعل وحوالى 1000 فدان لزراعة القمح والحمد لله فرص العمل متوافرة وخصوصا في الزراعة ، محافظة المنيا واعدة وهناك الكثير من المشروعات القادمة إليها ولدينا طرق قومية تربطنا بكافة المحافظات ولدينا طريقين يربطان المنيا بالبحر الأحمر المنيا رأس غارب وبنى مزار الرأس غارب

ولدينا طريق بنى مزار الباويتى يربطنا بالواحات البحرية ولديها طريق الجيش الحر الشرقى والطريق الذى يطور حاليا الصحراوى الغربي والطريق الزراعى وهى محافظة مميزة تبعد عن القاهرة 240 كيلو.