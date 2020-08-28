كاميرات المراقبة ترصد لحظة انفجار قارب فى ميناء بإيطاليا.. فيديو وصور

كتب محمد سعودي

رصدت كاميرات المراقبة في مينا بونزا الإيطالي، لحظة انفجار وقع في قارب حينما كانت الأسرة تملأه بالوقود، ومن قوة الانفجار طارت السيدة في الهواء وسقطت في المياه، ولم يصاب أحد في ذلك الحادث، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رجل وسيدة يقومان تزويد قارب في ميناء بونزا بإيطاليا، وأثناء ملئ الزورق ودون سابق انذار انفجر جزء من القارب.



صورة قبل لحظة انفجار القارب

وعقب ذلك، طارت المرأة في الهواء ثم سقطت في مياه الميناء، فيما اختل اتزان الرجل الذي سقط هو الآخر في المياه، هربا من القارب المحترق، وبحسب "ديلي ميل" ركض شخص آخر نحو مضخة البنزين بعيدًا حتى لا تشتعل فيها النيران بينما يكافح العامل للخروج من الماء.

وابتعدت الأسرة عن القارب، بينما استخدم عدد من الأشخاص خرطومًا لإخماد الحريق. ويشار إلى أن تراكم بخار الوقود يعد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لانفجار القوارب ذات المحركات التي تعمل بالبنزين.



انفجار قارب



سيدة تطير في الهواء بسبب الانفجار