قطع مياه الشرب عن 8 مناطق بالقاهرة 12 ساعة تبدأ عصر اليوم

كتب سيد الخلفاوى

تشهد 8 مناطق بالقاهرة، اليوم الجمعة، انقطاع مياه الشرب، لمدة 12 ساعة، تبدأ 4 عصر اليوم، بسبب أعمال تحويل خط مياه رئيسى بمدينة نصر بسبب أعمال إنشاءات كوبري مدينة نصر، وهذه المناطق هى "الحى السابع – الحى السادس – المنطقة الأولى – جامعة الأزهر– مستشفى التأمين الصحى– امتداد رمسيس 1 و 2 – الجبل الأخضر".

وقالت محافظة القاهرة إن شركة مياه الشرب بالقاهرة، ستقطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "الحى السابع – الحى السادس – المنطقة الأولى – جامعة الأزهر– مستشفى التأمين الصحى– امتداد رمسيس 1 و 2 – الجبل الأخضر"، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة وحتي الساعة الرابعة فجر يوم السبت.

وذلك نظراً لتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة مدينة نصر الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بشارع الخليفة القاهر مع شارع الطيران.

وأهابت المحافظة والشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.