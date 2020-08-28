اليوم السابع
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فيديو.. ولادة نادرة لطفل بـ"عين واحدة" فى الأقصر

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:24 ص
فيديو.. ولادة نادرة لطفل بـ"عين واحدة" فى الأقصر ولاده طفل بعين واحده فى الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، حالة ولادة نادرة، لسيدة وضعت مولودا مصابا بعيوب خلقية فى المخ والقلب والرئة، وبعين واحدة، وهو ما فسره الطبيب بأنه عيب جنينى فى التكوين.

 

من جانبه، قال الدكتور محمد عز الدين، أخصائى نساء وتوليد ورئيس قسم النساء فى مستشفى أرمنت، أنه قام بإجراء عملية قيصرية لسيدة تدعى " ن ا" 28 عاما، بعد حملها لجنينها 7 أشهر، وذلك بعد الكشف عن تشوهات بالطفل، مضيفا أن السيدة لديها ولدان، وفى الطفل الثالث تلاحظ وجود تشوهات، ما استلزم ضرورة إجراء ولادة قيصرية له وتبين وجود تشوهات الرئتين، والقلب، وبعين واحدة تحمل "حدقتين" أو ما يسمى بسواد العين.


ولادة نادرة

طفل بعين واحدة

اخبار الأقصر

حالات نادرة

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