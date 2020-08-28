اليوم السابع
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فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترد على 13 شائعة انتشرت فى أسبوع

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:36 ص
فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترد على 13 شائعة انتشرت فى أسبوع حقائق وشائعات
كتبت هند مختار

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رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، 13 شائعة وتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذه الشائعات.

 

 

وتضمنت الشائعات إصدار قرار بالسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية ورفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% ورفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة وعجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية

 

وشملت الشائعات انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية وإغلاق كافة المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا وإلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة واستبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد نتيجة عدم الانتهاء من إنشائها وإخلاء منطقة المطار في إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل لهم

 

وإصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن ورفع قيمة تذاكر دخول حديقة الحيوان تزامناً مع إعادة فتحها للمواطنين وإقامة مشروعات سياحية بمحمية "نبق" في جنوب سيناء تضر بالشعاب المرجانية وزيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر

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