فيديو "ميونيخ" للشيخ ترتر يحقق "صفر" مشاهدات على منصة "تويتر"

ويتمتع عبد الله الشريف بسجل حافل بالفضائح، ففى السنوات الأخيرة، ظهر الإخوانى الهارب عبد الله الشريف، عبر موقع نشر الفيدوهات "يوتيوب" لنشر مقاطع فيديو تروج لفكر جماعة الإخوان الإرهابية، وتهدف إلى بث الفتنة بين الشعب المصرى، ومؤسسات الدولة ضمن العديد من الأذرع الإعلامية للجماعة بالخارج، وظهر تسريبًا صوتيًا كشف عن التنسيق بينه وبين مكتب أيمن نور الهارب إلى تركيا، والذى يدير قناة الشرق الإخوانية، من أجل التحريض على مؤسسات الدولة، والادعاء بأنهم حصلوا على صور مسربة من أحد القصور الرئاسية من أحد الضباط الموجودين فى مصر.
المتابع لأراجوز الإخوان عبد الله الشريف، يجد أن جميع فيديوهاته لم تخلو من التحريض المستمر على العنف، حيث يتم استخدامه لأنه يستعرض فيديوهاته بطريقة ساخرة، ولكن هى فى الأساس رسائل تعبر عن جماعة الإخوان، وعن من يموله من أجل توصيل الأفكار المتطرفة.
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