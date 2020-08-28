فيديو "ميونيخ" للشيخ ترتر يحقق "صفر" مشاهدات على منصة "تويتر"

رصد تحليل موضوعى لفيديو عبد الله الشريف، والذى حمل عنوان" عملية ميونيخ"، فشل الفيديو فى تحقيق الهدف والغرض من نشره، خاصة وأنه على الرغم من تزايد أعداد المتابعين الكبير على المنصات التابعة للمدعو عبد الله الشريف إلا أن التفاعل كان من متوسط لضعيف مع الفيديو.

وأظهر التحليل نسب توجه ردود الأفعال على المنصات الالكترونية بعد نشر الفيديو، والتى تنوعت ما بين تفاعل إيجابى وسلبى، وكذلك رصد التحليل نسب المشاهدات للفيديو، والتى سجلت صفر على منصة التواصل الاجتماعى "تويتر"، ومشاهدات محدودة على "فيس بوك" مقارنة بأعداد المتابعين للمدعو عبد الله الشريف.