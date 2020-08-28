اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:33 م
خالد صلاح
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فيديو "ميونيخ" للشيخ ترتر يحقق "صفر" مشاهدات على منصة "تويتر"

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:08 م
فيديو "ميونيخ" للشيخ ترتر يحقق "صفر" مشاهدات على منصة "تويتر" الإخوانى عبد الله الشريف

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رصد تحليل موضوعى لفيديو عبد الله الشريف، والذى حمل عنوان" عملية ميونيخ"، فشل الفيديو فى تحقيق الهدف والغرض من نشره، خاصة وأنه على الرغم من تزايد أعداد المتابعين الكبير على المنصات التابعة للمدعو عبد الله الشريف إلا أن التفاعل كان من متوسط لضعيف مع الفيديو.
 
وأظهر التحليل نسب توجه ردود الأفعال على المنصات الالكترونية بعد نشر الفيديو، والتى تنوعت ما بين تفاعل إيجابى وسلبى، وكذلك رصد التحليل نسب المشاهدات للفيديو، والتى سجلت صفر على منصة التواصل الاجتماعى "تويتر"، ومشاهدات محدودة على "فيس بوك" مقارنة بأعداد المتابعين للمدعو عبد الله الشريف.
 

ويتمتع عبد الله الشريف بسجل حافل بالفضائح، ففى السنوات الأخيرة، ظهر الإخوانى الهارب عبد الله الشريف، عبر موقع نشر الفيدوهات "يوتيوب" لنشر مقاطع فيديو تروج لفكر جماعة الإخوان الإرهابية، وتهدف إلى بث الفتنة بين الشعب المصرى، ومؤسسات الدولة ضمن العديد من الأذرع الإعلامية للجماعة بالخارج، وظهر تسريبًا صوتيًا كشف عن التنسيق بينه وبين مكتب أيمن نور الهارب إلى تركيا، والذى يدير قناة الشرق الإخوانية، من أجل التحريض على مؤسسات الدولة، والادعاء بأنهم حصلوا على صور مسربة من أحد القصور الرئاسية من أحد الضباط الموجودين فى مصر.

 

المتابع لأراجوز الإخوان عبد الله الشريف، يجد أن جميع فيديوهاته لم تخلو من التحريض المستمر على العنف، حيث يتم استخدامه لأنه يستعرض فيديوهاته بطريقة ساخرة، ولكن هى فى الأساس رسائل تعبر عن جماعة الإخوان، وعن من يموله من أجل توصيل الأفكار المتطرفة.

 


الاخوان

الإرهاب

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عبد الله الشريف

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