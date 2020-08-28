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فيديو.. خطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر "الحلقة الرابعة"

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:02 ص
فيديو.. خطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر "الحلقة الرابعة" الإخوان
كتب حازم حسين

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على مدار 3 حلقات كشفنا إعداد جماعة الإخوان خطة جديدة لترميم التنظيم وإعادة بناء أركانه المُتهدّمة عبر هيكلة لجنة الأشبال، وتشكيل جناح جديد باسم "وحدة الشرائح"، لاستقطاب الطلاب عمومًا، ولن تقتصر الخطة على المدارس فقط بل هناك أماكن بديلة مثل مراكز التعليم والكمبيوتر والألعاب والمؤسسات الاجتماعية.
 
كما ستمد شركة تكنولوجيا متخصصة "الإخوان" بإحصائيات عن خريطة استخدام مواقع التواصل وفئات المستخدمين واهتماماتهم لوضع خطة الاستقطاب.
 
وهناك 6 أهداف يجب على العناصر تحقيقها، للتعرف عليها شاهد الفيديو التالى..
 

الاخوان

الجماعة الارهابية

تجنيد الاطفال

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