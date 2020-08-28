فوكس نيوز تنفرد بملامح "خطاب الترشح".. وترامب يفضح أجندة الديمقراطيين

كتبت: نهال أبو السعود

يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الجمعة خطابا هاما، ضمن مؤتمر الحزب الجمهوري الخاص بإعلان ترشح ترامب لولاية رئاسية ثانية. وحصلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية على ملامح خطاب ترامب المرتقب، متوقعة أن يشن الرئيس - كالعادة- هجوم ضد خصمه جو بايدن، وكذلك السياسات التي تدعمها حملته، وفقًا لقناة فوكس نيوز.‏

وقالت فوكس إنه من المرجح أن يقول ترامب: "لم يواجه الناخبون في أي وقت من الأوقات ‏خيارًا أوضح بين حزبين، أو رؤيتين، أو فلسفتين، أو أجندتين.. لقد أمضينا السنوات الأربع ‏الماضية في عكس الضرر الذي أحدثه جو بايدن على مدار الـ47 عامًا الماضية"‏.

وأضاف ترامب فى أحد المقاطع التى بثتها القناة: "في مؤتمر الديمقراطيين، بالكاد سمعت ‏كلمة واحدة حول أجندتهم. ولكن هذا ليس لأنهم ليس لديهم جدول أعمال. هذا لأن جدول ‏أعمالهم هو مجموعة المقترحات الأكثر تطرفاً التى قدمها مرشح حزب رئيسى".‏

ووفقا للتقرير فإن خطاب ترامب لن يكون مجرد هجوم على بايدن، وتتضمن المقتطفات ‏المؤكدة رسائل أمل وإيجابية لكل من الحزب الجمهوري والدولة ككل.‏

ومن المتوقع أن يقول ترامب: "يمضي الحزب الجمهوري قدمًا موحدًا وعازمًا ومستعدًا ‏لاستقبال ملايين الديمقراطيين والمستقلين وأي شخص يؤمن بعظمة أمريكا والقلب الصالح ‏للشعب الأمريكي.. هذه الروح الأمريكية السامية تغلبت على كل تحد ورفعتنا إلى قمة ‏المساعي الإنسانية".‏

وسيقبل ترامب رسميًا ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في خطابه ومن المتوقع أن ‏يتحدث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل النائب الجمهوري من ‏كنتاكي، وزعيم الأقلية في مجلس النواب النائب كيفين مكارثي ووزير الإسكان والتنمية ‏الحضرية بن كارسون وابنة الرئيس ومستشارة إيفانكا ترامب.