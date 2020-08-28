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فرنسا تسجل 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:33 م
فرنسا تسجل 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا فى فرنسا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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سجلت فرنسا 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل. وكانت السلطات الصحية في فرنسا أعلنت بدء التطبيق الرسمي لارتداء الكمامات في جميع أنحاء باريس بلا استثناء، بداية من الثامنة من صباح اليوم، على أن يشمل القرار المناطق المغلقة والمفتوحة.

فبعد مرسيليا، جاء دور باريس ومدنها الداخلية، وأعلنت المساعدة الصحية لعمدة العاصمة باريس، آن سوريس، على قناة BFMTV الفرنسية، أن ارتداء قناع في الهواء الطلق سيكون الآن إلزاميًا في جميع أنحاء العاصمة، اعتبارًا من الجمعة 8 صباحًا، ويشمل المشاة والمتجولين في الأماكن العامة، ومستخدمي الدراجات، والدراجات البخارية، وأجهزة التنقل الشخصية الأخرى، سواء كانت آلية أم لا.


فرنسا

كورونا

فيروس كورونا

الكمامات

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