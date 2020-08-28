غريق جديد فى "النخيل" بالإسكندرية رغم إغلاق الشاطئ

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد اليوم، شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر التابعه لحي العجمي، حالة غرق جديدة لشاب عقب نزوله لمياه البحر، رغم غلق الشاطئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ بسبب جائحه كورونا.

وتقوم قوات الإنقاذ النهري وعدد من المتطوعين بتمشيط المنطقة بحثا عن الشاب الغريق لانتشال جثمانه قبل دخول الليل، أو قيام الأمواج بجرفها بعيدا عن الشاطئ.

كان قسم شرطة العامرية، قد تلقي بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعى محمود .ا.ج 19 سنة، من منطقة مينا البصل بالورديان غرب الإسكندرية بعد قيامه بنزول البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ.

توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثته، وسط انتظار اهليته على الشاطئ.