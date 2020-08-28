عمال مساجد الغردقة يعقمون المصلين قبل دخولهم لأداء صلاة الجمعة.. صور

شهدت مساجد مدينة الغردقة قيام عمال المساجد بتعقيم المصلين القادمين لأداء صلاة الجمعة قبل دخولهم المساجد، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقم العاملون في مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، المصلين بالرش على أيديهم قبل الدخول من أبواب المسجد، كذلك التأكيد علي المصلين بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات.

كانت أنهت مديرية أوقاف البحر الأحمر استعدادها لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة غداً بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بقرارت من الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

وقامت أوقاف البحر الأحمر بتعقيم وتطهير 234 مسجدا على مستوي المحافظة والتي من المقرر لها استقبال المصلين بها غدا الجمعة، كذلك التأكيد علي تعليمات وزارة الأوقاف بالنسبة لصلاة الجمعة.

وكشف مصدر من أوقاف البحر الأحمر، أنه من المقرر أن يستقبل غدا 234 مسجدا بالمحافظة المصلين مقسمين في كل مدينة كتالي، في مدينة الغردقة 100مسجد، وسفاجا 34، وغارب 26، والقصير 27 مسجدا ، ومرسي علم 11 مسجدا، وحلايب وشلاتين وابو رماد 36 مسجدا.

وأضاف المصدر، أنه تم التأكيد علي ان يكون وقت خطبة الجمعة 10 دقائق تنفيذا لتعليمات الوزراة وكذلك التأكيد علي من يقوم بالخطابة الائمة المعينيين أو المتعاقدين مع الوزرة طبقا لقانون الخطابة.