عدد الاصابات بكورونا بالجزائر يرتفع لـ43 ألفا و403 مصابين و1483 حالة وفاة

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 43 ألفا و403 مصابين، و1483 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 387 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 30 ألفا و436 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 31 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.