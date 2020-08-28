طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وغائم فى الإمارات وحارا فى الكويت

وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في القصيم، حائل، تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً ومغبر أحيانا، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً ظهراً، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:20 والمد الثاني عند 20:50 والجزر الأول عند الساعة 13:05 والجزرالثاني عند الساعة04:51.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 17:25 والموج الثاني عند الساعة 07:53 والجزر الاول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 00:35 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 44 32 75 25 دبــي 43 33 60 25 الشارقة 44 31 65 25 عجمان 44 32 70 30 أم القيوين 43 30 65 35 رأس الخيمة 44 33 70 25 الفجيرة 36 31 75 50 العين 43 33 60 25 ليوا 48 30 85 20 الرويس 42 30 80 40 السلع 42 31 85 45 دلما 41 31 80 50 طنب الكبرى 37 30 85 55 طنب الصغرى 37 30 85 55 أبو موسى 38 30 85 55 .

الكويت:

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة ، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.

وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 46 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى.

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون رطبا نسبياً مع بعض السحب ويكون حار خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 الى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 الى 15 عقدة احياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 اقدام .

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى 28 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 85%.. والصغرى 25%.

سلطنة عمان:

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 31م، وسيكون الطقس ليلاً ضبابياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 28°م.