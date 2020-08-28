طائرة تحلق وسط إعصار لورا الكارثى أعلى خليج المكسيك.. فيديو وصور

كتب محمد رضا

أظهر فيديو تداولته تقارير إعلامية لحظة اختراق طائرة مختصة إعصار "لورا"، الذى يتوقع أن يصل فى الأيام المقبلة للأراضى الأمريكية، محدثا ضررا كبيرا، وفى الفيديو الذى تم تصويره بكاميرا مثبتة على سطح الطائرة المختصة بتقصى الأعاصير، يظهر بداية تكثف الإعصار، فوق خليج المكسيك، وفقا لموقع "سكاى نيوز".

وقال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، الخميس، إن الإعصار لورا "تكثف بسرعة" ليصبح إعصارا "كارثيا" من الفئة 4، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة فى مكان ما فى منطقة شرق ولايتى تكساس ولويزيانا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية "من المتوقع حدوث عاصفة كارثية محتملة، والرياح الشديدة، والفيضانات المفاجئة على طول ساحل الخليج الشمالى الغربى الليلة.. يجب الإسراع بأخذ خطوات حماية الأرواح والممتلكات فى الساعات القليلة المقبلة".



اعصار لورا



صور من قلب اعصار لورا المدمر



طائرة تخترق اعصار لورا

وأظهر مقطع الفيديو فاصل زمنى تم تسريعه داخل الإعصار، صوره يوم الثلاثاء نيك أندروود من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى، وفى الفيديو - الذى نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية - تظهر الطائرة وهى تخرج من وسط الغيوم حيث يمكن رؤية شروق الشمس، قبل أن تدخل إلى قلب العاصفة.

وارتفعت قوة الإعصار لورا بنسبة 70% تقريبا فى غضون 24 ساعة فقط، لتصل إلى أقصى رياح مستدامة تبلغ 185 كم فى الساعة حيث تبعد حوالى 450 كم من بحيرة تشارلز فى لويزيانا، وتتسبب العواصف من الفئة 4 "بأضرار كارثية"، حيث تعرض المنازل المؤطرة جيدة البناء لخطر فقدان معظم هيكل السقف و أو الجدران الخارجية.

وتكونت لورا لتصبح إعصارا كبيرا حيث تشتد قوتها كل ساعة، وتمتد رياح قوة الإعصار 112 كم من المركز، ورياح العاصفة الاستوائية تمتد إلى الخارج حتى 280 كم.



طائرة تحلق داخل اعصار لورا الكارثى



طائرة رصد الأعاصير داخل عاصفة لورا المدمرة



صور توثق اعصار لورا المدمر



لقطات من داخل اعصار لورا



طائرة تصور اعصار لورا