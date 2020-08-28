اليوم السابع
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ضبط موظف بمحليات سوهاج مكن مواطن من بناء عقارات مخالفة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:59 ص
ضبط موظف بمحليات سوهاج مكن مواطن من بناء عقارات مخالفة ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ ، حيث نجحت في ضبط موظف بمحليات سوهاج لتسهيل بناء عقارات مخالفة على أرض زراعية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (فنى تنظيم بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج ) بإستغلال موقعه الوظيفى بالتواطؤ مع (شخصين مقيمان بذات الجهة) وتمكينهما من بناء عقارين على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى وتسهيل حصولهما على رخصتى بناء صادرتين من الوحدة المحلية التى يعمل بها وإعتمادهما من خلال قيامه بإثبات بيان صلاحية بأن الأرض الخاصة بهما داخل الحيز العمرانى ولا مانع من إستخراج رخصة بناء عليها – على خلاف الحقيقة –  الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه،  وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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