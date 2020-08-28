ضبط أدوية بدون ترخيص وتحرير محاضر تموينية فى حملات بالغربية .. صور

أسفرت الحملة عن ضبط أدوية غير مسجلة مختلفه الأنواع وقد تم تحريز الأدويه وتسليمها الي مباحث التموين لحين صدور قرار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، بضبط سوق الدواء واستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على سوق الدواء وشركات المستلزمات الطبية ، حفاظا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.