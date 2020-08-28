ضبط أدوية بدون ترخيص وتحرير محاضر تموينية فى حملات بالغربية .. صور

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة فى محافظة الغربية، بقيادة الدكتور خالد اصيل، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العقيد محمد نصحى، من ضبط أماكن غير مرخصة تابعة لإحدى الصيدليات العامة بمدينة طنطا .
أسفرت الحملة عن ضبط أدوية غير مسجلة مختلفه الأنواع وقد تم تحريز الأدويه وتسليمها الي مباحث التموين لحين صدور قرار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، بضبط سوق الدواء واستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على سوق الدواء وشركات المستلزمات الطبية ، حفاظا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.
ضبط-أدوية-بدون-ترخيص-وتحرير-محاضر-تموينية-في-حملات-بالغربية--(1)
ضبط-أدوية-بدون-ترخيص-وتحرير-محاضر-تموينية-في-حملات-بالغربية--(2)
ضبط-أدوية-بدون-ترخيص-وتحرير-محاضر-تموينية-في-حملات-بالغربية--(3)
ضبط-أدوية-بدون-ترخيص-وتحرير-محاضر-تموينية-في-حملات-بالغربية--(5)
ضبط-أدوية-بدون-ترخيص-وتحرير-محاضر-تموينية-في-حملات-بالغربية--(6)
ضبط-أدوية-بدون-ترخيص-وتحرير-محاضر-تموينية-في-حملات-بالغربية--(7)
ضبط-أدوية-بدون-ترخيص-وتحرير-محاضر-تموينية-في-حملات-بالغربية--(8)
ضبط-أدوية-بدون-ترخيص-وتحرير-محاضر-تموينية-في-حملات-بالغربية--(9)
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