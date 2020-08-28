اليوم السابع
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صور .. مسجد أولاد الزبير فى الغربية يستقبل المصلين بعد توقف 5 أشهر

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:13 م
صور .. مسجد أولاد الزبير فى الغربية يستقبل المصلين بعد توقف 5 أشهر توافد المصلين على المساجد
الغربية محمد طارق

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بدأ مسجد أولاد الزبير بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية ، فى استقبال المصلين لأول صلاة جمعة بعد توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم أجمع ، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية.
 
وقال الشيخ السيد ابو عسل مدير إدارة أوقاف زفتي ، انه تتم أعمال التعقيم بشكل دوري قبل وبعد كل صلاة قبل إعلان الوزارة استقبال المصلين بصلاة الجمعة، وذلك حفاظا علي المصلين من هذا الفيروس. 
 
وأضاف في تصريح خاص ل " اليوم السابع " بأنه يوجد لجان ودوريات لمتابعة التزام المساجد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامته وتنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، موضحا أنه في حالة ثبات عدم اتباع أي من المساجد لعدة الإجراءات سيتم غلقه في الحال .
 
توافد المصلين على المساجد (1)
 
توافد المصلين على المساجد (2)
 
توافد المصلين على المساجد (3)
 
توافد المصلين على المساجد (4)
 
توافد المصلين على المساجد (5)
 
توافد المصلين على المساجد (6)
 
توافد المصلين على المساجد (7)
 
توافد المصلين على المساجد (8)
 
توافد المصلين على المساجد (9)
 
توافد المصلين على المساجد (10)
 
توافد المصلين على المساجد (11)

 


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