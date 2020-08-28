صور .. مسجد أولاد الزبير فى الغربية يستقبل المصلين بعد توقف 5 أشهر

وقال الشيخ السيد ابو عسل مدير إدارة أوقاف زفتي ، انه تتم أعمال التعقيم بشكل دوري قبل وبعد كل صلاة قبل إعلان الوزارة استقبال المصلين بصلاة الجمعة، وذلك حفاظا علي المصلين من هذا الفيروس.

وأضاف في تصريح خاص ل " اليوم السابع " بأنه يوجد لجان ودوريات لمتابعة التزام المساجد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامته وتنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، موضحا أنه في حالة ثبات عدم اتباع أي من المساجد لعدة الإجراءات سيتم غلقه في الحال .