صور .. محافظ الإسكندرية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد أبى العباس المرسى

الإسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

أدي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة الجمعة، اليوم بمسجد سيدي أبى العباس المرسي، حيث تعد تلك أولى صلاة للجمعة تؤدى بالمساجد بعد توقف دام حوالي 5 شهور بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية اليوم ، أن الصلاة جاءت بحضور فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد اللواء محمد الشريف علي ضرورة وعي رواد دور العبادة وإلتزامهم الكامل بجميع الإجراءات والتعليمات والإلتزام بعلامات التباعد بالمساجد، والتعاون مع مؤسسات الدولة في ذلك الشأن للحفاظ على سلامتهم.

وأوضح محافظ الاسكندرية أن المساجد بنطاق محافظة الإسكندرية شهدت خلال الفترة الماضية حملات تعقيم وتطهير مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.