اليوم السابع
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صور .. محافظ الإسكندرية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد أبى العباس المرسى

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:56 م
صور .. محافظ الإسكندرية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد أبى العباس المرسى محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

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أدي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة الجمعة، اليوم بمسجد سيدي أبى العباس المرسي، حيث تعد تلك أولى صلاة للجمعة تؤدى بالمساجد بعد توقف دام حوالي 5 شهور بسبب أزمة فيروس كورونا. 
 
وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية اليوم ، أن الصلاة جاءت بحضور فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة.
 
وأكد اللواء محمد الشريف علي ضرورة وعي رواد دور العبادة وإلتزامهم الكامل بجميع الإجراءات والتعليمات والإلتزام بعلامات التباعد بالمساجد، والتعاون مع مؤسسات الدولة في ذلك الشأن للحفاظ على سلامتهم.
 
وأوضح محافظ الاسكندرية أن المساجد بنطاق محافظة الإسكندرية شهدت خلال الفترة الماضية حملات تعقيم وتطهير مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.
 

يذكر أن مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، قد أنهت استعدادتها بمساجد المحافظة، بشأن عودة شعائر صلاة الجمعة بعد تعليقها عدة شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الأيام الماضية، قام العاملين بمساجد الإسكندرية بحملة نظافة وتعقيم، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جميع المديريات، إستعدادا لعودة صلاة الجمعة مرة أخرى بالمحافظات.

وكان وزير الأوقاف، أكد على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد.

وشدد على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

محافظ الاسكندرية (1)

محافظ الاسكندرية يدعو خلال الصلاة

 

محافظ الاسكندرية (2)
محافظ الاسكندرية فى المسجد

 

محافظ الاسكندرية (3)صلاة الجمعة فى الاسكندريه
محافظ الاسكندرية (4)
محافظ الاسكندرية خلال صلاة الجمعه

 

محافظ الاسكندرية (5)
محافظ الاسكندرية يؤدى صلاة الجمعه

 

 


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