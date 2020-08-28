صور.. ضخ مياه الشرب بعد إصلاح كسر بخط 8 بوصة بكوم أمبو فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

أعادت شركة مياه الشرب بأسوان ضخ المياه بعد أن أنهت فرق الصيانة أعمال إصلاح كسر بخط مواسير 8 بوصة بالكاجوج شمال مركز كوم أمبو، لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب، وتأثر بعض المناطق التى يخدمها خط مياه الشرب.

وتواجد رئيس قرية الكاجوج وبحضور الفنيين بشركة مياه الشرب بالمنطقة ومسئولى شركة المقاولون العرب لسرعة نهو الأعمال، وكذلك الدفع بفرق الإصلاح وحفار للمساعدة فى إصلاح الخط وسرعة إعادة الخدمة للمواطنين.

من ناحية أخرى، كان اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أسوان وجه بحل مشكلة انقطاع المياه المستمر في قرية المنشية بمركز كوم أمبو الاستجابة لشكاوى الأهالى.

وقامت الوحدة المحلية لقرية المنشية بناء شكوى أهالي المنشية بحري والكمبيل لانقطاع المياه المستمر وتم التواصل والتعاون مع مرفق مياه كوم أمبو لحل المشكلة، وقام مرفق مياه كوم أمبو بإرسال فريق الصيانة والمعدات وجار العمل لحل المشكلة من قبل مرفق مياه كوم أمبو.

من ناحية أخرى، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضخ المياه بعد انتهاء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسى بقطر 600 مللى، والمغذى لمدينة نصر النوبة والقرى المجاورة، وتم الدفع بعدد 4 سيارات وفناطيس مياه من الشركة لتلبية احتياجات المواطنين لحين إصلاح الكسر.

وفى سياق آخر، تابع محافظ أسوان، أعمال الإصلاح فى فى خط مياه الشرب الرئيسى بكورنيش النيل والذى تعرض للكسر المفاجئ، وكان المحافظ اللواء أشرف عطية كلف العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة بالإشراف الميداني على عملية الإصلاح.

ومن جانبه أكد العميد أيمن رضا، أنه تم بالفعل إنهاء أعمال الإصلاح فى الخط الرئيسى بقطر 12 بوصة بعد التشغيل التجريبى للتأكد من سلامة خط المياه، لافتاً إلى أنه تم تدفق مياه الشرب للمناطق المتأثرة وهى مناطق أبوالريش قبلى وصالح حرب والحصايا وأرض الجميلى فيما تم استخدام المحابس الرئيسية لضمان استمرار تدفق المياه لباقى المناطق بوسط المدينة.

وأوضح أيمن رضا بأنه بالتوازى تم شفط تجمعات وتراكمات المياه من خلال عدد 6 سيارات شفط وعدد 2 سيارة مدمج تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مشيراً إلى قيام إدارة مرور أسوان بتسهيل الحركة المرورية لضمان عدم حدوث أى اختناقات فى هذه المنطقة الحيوية، بالإضافة إلى الدفع بسيارات وفناطيس الشركة للمناطق المتضررة لتوفير مياه الشرب للمقيمين فيها.



ضخ مياه الشرب بعد إصلاح كسر بخط 8 بوصه بكوم امبو



ضخ مياه الشرب بعد إصلاح كسر بخط 8 بوصه بكوم امبو