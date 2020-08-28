صور .. "اختيارك" مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات

تستهدف المبادرة تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطى المخدرات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركز علاجي حتى الآن، حيث تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

كما تستهدف المبادرة بث عدده رسائل إيجابية منها "إختيارك الصحيح هيمكنك من الفهم لكافة الافكار المغلوطة حول المخدرات والعمل علي تصحيحها ، إختيارك الصحيح هيمكنك من معرفة الاضرار المترتبة علي تعاطي المواد المؤثرة علي الحالة النفسية والعقلية ،اختيارك الصحيح هيخلك تاخد قرار العلاج لأنك أقوى من الاستسلام "

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن المبادرة تهدف إلى توعية الأسر وأبنائهم والشباب بأضرار تعاطى المخدرات وايضا بث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات ،حيث يتم تنظيم فاعليات المبادرة في الميادين العامة ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وأماكن تواجد الشباب ،كما يتم إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" و دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركزا علاجيا حتى الآن

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم "29 ألف " متطوع علي مستوي الجمهورية على مدار الأسابيع الماضية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين ، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن ومع تنفيذ حاليا المبادرات التوعوية بأضرار الإدمان فى الميادين ومراكز الشباب يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعى وماسكات ومواد تعقيم .































