اليوم السابع
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صور .. "اختيارك" مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:46 م
صور .. "اختيارك" مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات "اختيارك " مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية
كتب مدحت وهبة

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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة الصندوق  مبادرة "  اختيارك  ".
 
تهدف المبادرة لتوعية  الأسر والشباب  بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي وذلك بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ المبادرة  وتم إطلاق المبادرة في  محافظات القاهرة والقليوبية  والجيزة والإسكندرية والمنوفية والسويس وقنا ومطروح ودمياط حتى الان.
 
كما سيتم  تنفيذالمبادرة أيضا خلال الأسبوع الجاري في محافظات أسيوط وبنى سويف وتستهدف المبادرة كافة المحافظات وستستمر طوال شهرى أغسطس وسبتمبر بمشاركة 1000 متطوع من اجمالى عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية .

 
 تستهدف المبادرة  تصحيح المفاهيم  والأفكار المغلوطة عن تعاطى المخدرات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركز علاجي حتى الآن،  حيث تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.
 
كما تستهدف المبادرة بث عدده رسائل إيجابية منها  "إختيارك الصحيح هيمكنك من الفهم  لكافة الافكار المغلوطة حول المخدرات  والعمل علي تصحيحها ، إختيارك الصحيح هيمكنك من معرفة الاضرار المترتبة علي تعاطي المواد المؤثرة علي الحالة النفسية والعقلية  ،اختيارك الصحيح هيخلك تاخد قرار العلاج لأنك أقوى من الاستسلام "
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من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد  وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  أن  المبادرة   تهدف إلى توعية الأسر وأبنائهم  والشباب بأضرار تعاطى المخدرات  وايضا بث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات ،حيث يتم تنظيم فاعليات المبادرة  في الميادين العامة  ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وأماكن تواجد الشباب  ،كما يتم إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" و دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركزا علاجيا حتى الآن

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن  الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم "29 ألف " متطوع علي مستوي الجمهورية على مدار الأسابيع الماضية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين ، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن ومع تنفيذ حاليا المبادرات التوعوية بأضرار الإدمان فى الميادين ومراكز الشباب يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعى وماسكات ومواد تعقيم .


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التضامن

مبادرة اختيارك

صندوق مكافحة الإدمان

تعاطى المخدرات

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