اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أعمال تعقيم بـ4 آلاف مسجد بكفر الشيخ استعدادا لأداء صلاة الجمعة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:28 ص
صور.. أعمال تعقيم بـ4 آلاف مسجد بكفر الشيخ استعدادا لأداء صلاة الجمعة جانب من اعمال التعقيم
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد 4 آلاف مسجد بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال تطهير وتعقيم، قبل تردد المصلين على المساجد لأداء صلاة الجمعة بعد توقفها لمدة5اشهر، وتواجد العاملين بالمساجد والخطباء، وعدد من المسئولين بإدارات أوقاف كفر الشيخ، والمديرية، لمتابعة اعمال التعقيم والتطهير.

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن خطبة الجمعة اليوم بعد فتح المساجد بعنوان " الأمل حياة "، وأنه سيلقى الخطبة بمسجد القطب الكبير سيدى إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق، وأنه تم التشديد على جميع الأئمة والخطباء ألا تزيد خطبة الجمعة عن عشر دقائق مع التوجيه لرواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وهى التباعد، وارتداء الكمامة وأن يصطحب كل مصلى السجادة الخاصة به.

وقال الفقى ، تم تشكيل غرفة رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ، مؤكدًا على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية، مؤكدة أنه وجه بعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

وأضاف الفقى، أن المديرية ستتعامل بحسم مع أى مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.

 

5a34d38a-e49f-46bc-be36-315bf0478904
 
bba52272-7fe5-4d9c-873f-9e5c74ee21e1
 
c8fad76a-68d2-4a8d-a261-b86a47b7d7ef
 
e5c3d585-228c-477d-8a16-30519d1e55d8
 
e7f71b26-63d2-467e-a8a7-cd86160a27da

كفر الشيخ ـ كورونا

خطبة

صلاة الجمعة

إبراهيم الدسوقي

فتح المساجد

كورونا

خطبة الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة