صور.. أعمال تعقيم بـ4 آلاف مسجد بكفر الشيخ استعدادا لأداء صلاة الجمعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد 4 آلاف مسجد بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال تطهير وتعقيم، قبل تردد المصلين على المساجد لأداء صلاة الجمعة بعد توقفها لمدة5اشهر، وتواجد العاملين بالمساجد والخطباء، وعدد من المسئولين بإدارات أوقاف كفر الشيخ، والمديرية، لمتابعة اعمال التعقيم والتطهير.

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن خطبة الجمعة اليوم بعد فتح المساجد بعنوان " الأمل حياة "، وأنه سيلقى الخطبة بمسجد القطب الكبير سيدى إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق، وأنه تم التشديد على جميع الأئمة والخطباء ألا تزيد خطبة الجمعة عن عشر دقائق مع التوجيه لرواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وهى التباعد، وارتداء الكمامة وأن يصطحب كل مصلى السجادة الخاصة به.

وقال الفقى ، تم تشكيل غرفة رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ، مؤكدًا على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية، مؤكدة أنه وجه بعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

وأضاف الفقى، أن المديرية ستتعامل بحسم مع أى مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.