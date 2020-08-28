اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صلاة الجمعة .. الأوقاف تشدد على الأئمة بعدم تجاوز خطبة الجمعة 10 دقائق

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:25 ص
صلاة الجمعة .. الأوقاف تشدد على الأئمة بعدم تجاوز خطبة الجمعة 10 دقائق صلاة الجمعة - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شددت وزارة الأوقاف على عدم تجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة وهو 10 دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة بعنوان: "الأمل  حياة".
 
كما وجهت الوزارة مع أول صلاة جمعة اليوم بعد غلق استمر 20 اسبوعا، على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.
 
وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أى مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.
 
ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.
 
كما شددت الوزارة على ضرورة عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.
 
 
 

صلاة الجمعة

صلاه الجمعه

أذان النوازل

فتح المساجد

خطبة الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوقاف بنى سويف: 2475 مسجدا تستقبل المصلين اليوم لأداء صلاة الجمعة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:15 ص

الخطبة تعود لـ المساجد .. متى فرضت صلاة الجمعة؟

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:03 ص

بالكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.. شاركونا صور عودة صلاة الجمعة بالمساجد

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:00 ص

أهالى دمياط يشاركون صور استعدادت صلاة الجمعة مع تطبيق إجرءات الوقاية كورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:00 ص

6399 مسجدا تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة بسوهاج

الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:00 ص

شعائر صلاة الجمعة تعود اليوم لـ 544 مسجدا بدمياط

الجمعة، 28 أغسطس 2020 08:31 ص

مساجد مصر تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم بعد غياب 5 أشهر

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة