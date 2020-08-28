اليوم السابع
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صاعقة برق تضرب حفل زفاف بعد تهكم "عريس أمريكى" على عام 2020.. فيديو وصور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 08:44 م
صاعقة برق تضرب حفل زفاف بعد تهكم "عريس أمريكى" على عام 2020.. فيديو وصور حفل زفاف
كتب محمد سعودي

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تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يرصد لحظة ضرب صاعقة برق كبيرة مكان إقامة حفل زفاف لعريس أمريكي بعدما تهكم وسخر من العام 2020، ما آثار دهشة رواد السوشيال ميديا.

وظهر في مقطع الفيديو، صاعقة برق صاحبها بصوت رعد مدوي في حفل زفاف آرون ساويتسكي، عقب سخريته من عام 2020، فوفقا لما ذكرته مجلة "بيبول" الأمريكية، فإن العريس سخر من العام الجاري قائلا: "دعونا نواجه الأمر، لم يكن العام الحالي أفضل"، وعقب سماع الحضور هذه الكلمات ضربت صاعقة البرق السماء.

حفل زفاف في أمريكا
حفل زفاف في أمريكا

والتقط أحد أقارب العريس، مقطع الفيديو تلك اللحظات من حفل الزفاف، في الوقت الذي لم تتوقع فيه جهات الأرصاد الجوية أي تقلبات في ذلك اليوم، ما أثار الأمر دهشة وغرابة.

كما شارك آرون ساويتسكي ذلك الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، معلقا:"الطبيعة الأم لديها روح دعابة ساخرة، لحسن الحظ لم يتعرض أحد للصعق بالكهرباء وقد أنهينا عهودنا قبل بدء هطول المطر!".

حفل زفاف
حفل زفاف

 

معازيم في حفل زفاف
معازيم في حفل زفاف

 


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