شعائر صلاة الجمعة تعود اليوم لـ 544 مسجدا بدمياط

فريق المحافظات _ دمياط

تستعد مديرية أوقاف دمياط، لعودة صلاة الجمعة ب544 مسجدا بالمحافظة بعد منعها لمدة 6 أشهر بسبب تداعيات جائحة كورونا، وستقام شعائر صلاة الجمعة فى ظل الإلتزام بالضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف لمراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وكذا عدم فتح دورات المياه او دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أو أية مناسبات إجتماعية، وتم توزيع الخطباء والأئمة المعتمدين من الأوقاف على المساجد التى ستقام عليها الصلاة اليوم.

وكانت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بدمياط قد كثفت الحملات لإتمام عمليات التعقيم والنظافة ووضع علامات التباعد بالمساجد، وكذا تطبيق كل التدابير الإحترازية.

وقد ناشدت مديرية الأوقاف المصلين باتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بجميع الضوابط مع ضرورة ارتداء الكمامة وإحضار المصلى الخاص بهم حفاظًا على سلامة الجميع، كما نوه الشيخ محمد سلامة مدير المديرية بأنه تم توزيع الخطباء والأئمة المعتمدين من الأوقاف على تلك المساجد.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لعدد 544 مسجدًا ستتم عودة صلاة الجمعة بهم اعتبارًا من اليوم الموافق 28 أغسطس الجارى.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، قد التقت فى وقت سابق بالشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بدمياط، وذلك لمناقشة خطة المديرية لعودة صلاة الجمعة بعدد 544 مسجدًا بنطاق المحافظة والتى ستبدأ اعتبارًا من اليوم الجمعة .

وأكدت محافظ دمياط، أنه سيتم وضع خطة محددة لتنفيذ حملات التطهير والتعقيم لتلك المساجد وإتمام كافة الاستعدادات، مؤكدة أيضًا ضرورة الالتزام بالضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف لمراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وكذا عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أو أية مناسبات إجتماعية.

ومن جانبه، أوضح الشيخ سلامة، أنه ومن بين إجراءات فتح المساجد تم توزيع الخطباء والأئمة المعتمدين من الأوقاف، والبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظا على سلامة المصلين.