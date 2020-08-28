شركة مياه الشرب بالجيزة تعلن استمرار أعمال إصلاح خط ناهيا.. صور

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن استمرار أعمال الإصلاح لخط نقل المياه الرئيسى قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، بتواجد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الجيزة وقيادات الشركة.

وأوضحت الشركة، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أسباب تأخر الإصلاح إلى حدوث الكسر بالخط بجوار مصرف زنين مما استلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة تحسبا لعدم حدوث أى انهيارات أثناء العمل، مضيفة أنها دفعت بغطاسين لتحديد مكان الكسر، وتجهيز المواسير وجارى استكمال أعمال الحفر والتركيب لأطوال 24 متر مواسير، وترحيل الخط حوالى 40 متر بعيداً عن المصرف.

وأشارت الشركة، إلى أنه تم توفير مصادر تغذية بديلة لأغلب المناطق، وانحسار المناطق المتأثرة حالياً فى (صفط اللبن - كفرطهرمس - الطوابق - نهايات فيصل والهرم).

وأعلنت الشركة، توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

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تواجد قيادات شركة مياه الجيزة لإصلاح الماسورة