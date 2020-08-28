اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شركة مياه الشرب بالجيزة تعلن استمرار أعمال إصلاح خط ناهيا.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:25 م
شركة مياه الشرب بالجيزة تعلن استمرار أعمال إصلاح خط ناهيا.. صور إصلاح ماسورة مياه بخط الجيزة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن استمرار أعمال الإصلاح لخط نقل المياه الرئيسى قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، بتواجد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الجيزة وقيادات الشركة.
 
وأوضحت الشركة، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أسباب تأخر الإصلاح إلى حدوث الكسر بالخط بجوار مصرف زنين مما استلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة تحسبا لعدم حدوث أى انهيارات أثناء العمل، مضيفة أنها دفعت بغطاسين لتحديد مكان الكسر، وتجهيز المواسير وجارى استكمال أعمال الحفر والتركيب لأطوال 24 متر مواسير، وترحيل الخط حوالى 40 متر بعيداً عن المصرف.
 
وأشارت الشركة، إلى أنه تم توفير مصادر تغذية بديلة لأغلب المناطق، وانحسار المناطق المتأثرة حالياً فى (صفط اللبن - كفرطهرمس - الطوابق - نهايات فيصل والهرم).
 
وأعلنت الشركة، توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.
 
WhatsApp Image 2020-08-28 at 14.07.55
إصلاح كسر ماسورة الجيزة

 

WhatsApp Image 2020-08-28 at 14.07.54 (2)
كسر ماسورة بجوار مصرف زنين

 

WhatsApp Image 2020-08-28 at 14.07.54 (1)
أعمال إصلاح كسر الماسورة

 

WhatsApp Image 2020-08-28 at 14.07.54
مواسير بديلة لإصلاح الماسورة المكسورة

 

WhatsApp Image 2020-08-28 at 14.07.53 (1)
حفر لإصلاح الماسورة المكسورة

 

WhatsApp Image 2020-08-28 at 14.07.53

تواجد قيادات شركة مياه الجيزة لإصلاح الماسورة


شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه

كسر فى مواسير المياه

انقطاع المياه

رئيس شركه مياه الجيزه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة