اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:22 م
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شرطة الرياض تضبط 9 مقيمين امتهنوا تفكيك مركبات مجهولة وبيعها قطع غيار

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:23 م
شرطة الرياض تضبط 9 مقيمين امتهنوا تفكيك مركبات مجهولة وبيعها قطع غيار الشرطة السعودية
وكالات

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صرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من (8 مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية)، أعدوا موقعين في حيي النسيم والحائر لتجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها قطع غيار لحسابهم الخاص، حيث ضبط بداخلهما (15) مركبة مجزأة مجهولة المُلكية تم إخفاء معالمها، إضافة إلى مركبة أخرى مسروقة داخل أحد الموقعين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.


السعودية

الرياض

تفكيك سيارات

مكافحة الجرائم

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