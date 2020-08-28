شرطة الرياض تضبط 9 مقيمين امتهنوا تفكيك مركبات مجهولة وبيعها قطع غيار

صرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من (8 مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية)، أعدوا موقعين في حيي النسيم والحائر لتجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها قطع غيار لحسابهم الخاص، حيث ضبط بداخلهما (15) مركبة مجزأة مجهولة المُلكية تم إخفاء معالمها، إضافة إلى مركبة أخرى مسروقة داخل أحد الموقعين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
شرطة الرياض تضبط 9 مقيمين امتهنوا تفكيك مركبات مجهولة وبيعها قطع غيارالجمعة، 28 أغسطس 2020 04:23 م
الشرطة السعودية
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