س و ج عن إطلاق سوق المشتقات المالية في السعودية

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، بأنه سيتم إطلاق سوق المشتقات المالية وبدء تداول العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" يوم الأحد 30 أغسطس، لتكون هذه العقود أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية، وتم تطوير العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" (والتي تتخذ من مؤشر إم إس سي آي تداول 30 "إم تي 30 " أصلاً أساسياً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات للتداول والتحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن سوق المشتقات المالية.



س- ما هي المشتقات المالية؟ ج- المشتقات هي عقود تتم بين طرفين، تشتق هذه العقود قيمتها من سعر أصل أساسي، هذه العقود مقيدة بوقت وسعر محددان في العقد لتسليم الأصل الأساسي، أو أن تتم التسوية نقدياً في تاريخ مستقبلي، وتستمد المشتقات سعرها من أصل يمكن أن يكون سهم أو مؤشر أو غيره.



س- لماذا يتم تداول المشتقات؟ ج- منتجات المشتقات هي أداة تداول بديلة توفر فرص تداول وتحوط للعملاء، تقدم المشتقات ميزات مضمنة في منتجاتها مثل البيع على المكشوف والرافعة المالية



س- هل منتجات المشتقات محفوفة بالمخاطر؟ ج- مثل أي ورقة مالية اخري، المعرفة هي المفتاح لبدء التداول، يُنظر إلى المشتقات على أنها منتجات أكثر تعقيدًا تتطلب معرفة أعمق بالاستخدامات والمخاطر والفوائد.



س- ما هي أنواع منتجات المشتقات؟ ج- هناك نوعان من منتجات المشتقات:

العقود المتداولة في الأسواق المنظمة: والتي تشمل العقود المستقبلية وعقود الخيارات ويتم تداولها فقط في الأسواق المنظمة (النوع الذي تعمل تداول على إطلاقها).

عقود تتداول في أسواق غير منظمة OTC وتشمل العقود الآجلة وعقود المبادلة ولا تتداول في الأسواق المنظمة.

س- ما هو أول منتج للمشتقات المالية؟ ج- العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) هو المنتج الأول في سوق المشتقات وهو من العقود المستقبلية للمؤشرات ويقوم بتتبع مؤشر MT30. ج- العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) هو المنتج الأول في سوق المشتقات وهو من العقود المستقبلية للمؤشرات ويقوم بتتبع مؤشر MT30.



س- من يمكنه التداول في سوق المشتقات؟ ج- جميع العملاء من المؤسسات والشركات والأفراد، حيث يقوم الوسيط بقياس ملاءمة العميل.



س- ما هي ساعات عمل التداول؟ ج- ساعات عمل التداول من الساعة 9:30 إلى 15:30 بتوقيت السعودية.



س- ماذا يعني مركز شراء (LONG) و مركز بيع (SHORT)؟ ج- مركز شراء (Long)يعني شراء عقد، مركز بيع (Short)يعني بيع عقد.



س- هل البيع على المكشوف مسموح به في سوق المشتقات؟ ج- البيع على المكشوف مسموح به للعقود المستقبلية، تعد العقود المستقبلية للبيع على المكشوف استراتيجية شائعة للتداول وللتحوط، ولا حاجة لاقتراض أو إقراض (الأصل) الأساسي.

س- ما هو الهامش المبدئي؟ ج- الهامش المبدئي هو الحد الأدنى للمبلغ الذي يودعه المتداول لدى الوسيط لتداول العقود المستقبلية، يتم تحديد الهامش المبدئي بواسطة شركة مقاصة ومع ذلك، يحق للوسيط طلب هامش مبدئي أعلى اعتمادًا على ملاءمة العميل ج- الهامش المبدئي هو الحد الأدنى للمبلغ الذي يودعه المتداول لدى الوسيط لتداول العقود المستقبلية، يتم تحديد الهامش المبدئي بواسطة شركة مقاصة ومع ذلك، يحق للوسيط طلب هامش مبدئي أعلى اعتمادًا على ملاءمة العميل



س- ما هو مضاعف الهامش؟ ج- هو الرقم الذي يتم من خلاله مضاعفة الحد الأدنى للهامش المبدئي المطلوب من قبل مقاصة لحساب الهامش المطلوب من قبل عضو المقاصة من عملائه لفتح مراكز جديدة.



س- ما هو هامش التباين؟ ج- يمكن أن يتذبذب سعر العقود المستقبلية على أساس يومي، مما قد يخلق ربحًا أو خسارة. هامش التباين هو تعديل الربح أو الخسارة المحققة لليوم.



س- هل يجب أن أقوم بأي إيداع لهامش التباين خلال اليوم؟ ج- في بعض الحالات، عندما يتحرك السوق باتجاه معاكس لمركزك بمبلغ كبير قد يضطر المتداول إلى إيداع هامش التغيير (استدعاء الهامش خلال اليوم).



س- ما هو استدعاء الهامش خلال اليوم؟ ج- هو هامش تباين خلال اليوم حيث قد يحتاج العملاء إلى زيادة هامش الربح إذا انخفضت هوامشهم بسبب تقلبات السوق خلال اليوم.



س- ماذا يحدث إذا لم يتم إغلاق المركز المفتوح في يوم التداول الأخير؟ ج- سيتم إغلاقه وتسويته تلقائيًا في يوم التداول الأخير بناءً على سعر التسوية النهائية وسيتحمل العميل رسوم التسوية و ليس رسوم التداول.



س- هل يمكن إغلاق العقد (أو المركز المفتوح) قبل يوم التسوية أو تاريخ انتهاء العقد؟ ج- يمكن إغلاق مركزك في أي وقت عن طريق دخول مركز معاكس (بيع أو شراء).

س- ماذا نقصد بالمراكز المفتوحة؟ ج- هو عدد العقود المستقبلية القائمة (بيع وشراء) الصافية وتعني جميع مراكز الشراء (Long) ناقص جميع مراكز البيع (short) لمنتج واحد محدد لكل آجال الاستحقاق او الانتهاء) ،التي لم تتم تسويتها / أو إجمالي عدد العقود المستقبلية لشهر محدد، بيع وشراء، تم إبرامها ولم يتم إغلاقها أو انتهاء تاريخها بعد. لكل صفقة يوجد مشتري وبائع، ولكن للمراكز المفتوحة يتم احتساب جانب واحد فقط



س- ما هو حجم عقد واحد ل العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30)؟ ج- حجم العقد هو الحد الأدنى من عدد الوحدات الأساسية التي تشتريها أو تبيعها عند شراء أو بيع عقد واحد. يرجى الرجوع إلى مواصفات العقد لـ العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) لمعرفة حجم العقد.



س- كيف يمكنني معرفة كيفية تداول المنتجات المستقبلية؟ ج- تقدم تداول بعض المواد التعليمية على موقعها الإلكتروني، كما نقدم ورشات عمل مجانية تحت برنامج استثمر بوعي، بالإضافة إلى تداول الافتراضي الذي يمنحك تجربة تداول تحاكي الواقع.



س- كيف أبدأ التداول في سوق المشتقات؟ ج- لبدء التداول في سوق المشتقات، يجب عليك فتح حساب تداول من خلال أحد أعضاء تداول المشتقات.