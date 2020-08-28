اليوم السابع
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سها عرفات تعلن عودتها لرام الله وتطلب من الرئيس السيسى توفير الحماية لها..فيديو

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:23 ص
سها عرفات تعلن عودتها لرام الله وتطلب من الرئيس السيسى توفير الحماية لها..فيديو سها عرفات
كتب أيمن رمضان

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كشفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، عن أنها سوف تعود إلى رام الله، من أجل مواجهة ما أسمته الإرهاب الفكرى الذى تتعرض له هى وأسرتها، مشددة على أنه جارى الإنتقام منها ومن أسرتها وهناك من يشن حرباً عليها.

 

وتابعت سها عرفات:" سوف اتوجه إلى رام الله وأزور قبر زوجى وسأطلب الدول بتوفير الحماية لى.. وأطلب الحماية الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لى ولعائلتى.. وأطلب حماية عربية قبل أن أطلب حماية دولية".

 

وأضافت سها عرفات، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:"هم من أرادوها حرب وفتحوا الباب لذلك.. أنا مستعدة للحرب وأن عدتم عدنا".


ياسر علافات

اخبار فلسطين

سها عرفات

وائل الإبراشى

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