سقوط محمود عزت أخطر رجل فى الإخوان.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، سقوط محمود عزت أخطر رجل فى الإخوان.. الداخلية تلقى القبض على القائم بأعمال الجماعة الإرهابية فى "التجمع الخامس".. ضبط برامج مشفرة وأجهزة وأوراق تنظيمية بشقة الإرهابى ومخططات لاستهداف البلاد.

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

ـ فرحة فى المحافظات.. ووزير الأوقاف يصلى فى «محمد على».. عيد «الجمعة» فى مساجد مصر.. المصريون يحتفلون بأول صلاة جمعة بعد توقف 5 أشهر.. الإجراءات الاحترازية حاضرة فى المحافظات.. توزيع كمامات ومصليات وتعقيم المصلين وقياس درجة الحرارة

ـ سقوط محمود عزت أخطر رجل فى الإخوان.. الداخلية تلقى القبض على القائم بأعمال الجماعة الإرهابية فى "التجمع الخامس".. ضبط برامج مشفرة وأجهزة وأوراق تنظيمية بشقة الإرهابى ومخططات لاستهداف البلاد

ـ لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم.. الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى أسبوع.. وتؤكد: استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط ولا صحة لرفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة أو قيمة تذاكر دخول حديقة الحيوان

ـ انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق بالجامعات الاثنين المقبل.. أماكن متبقية بالهندسة.. وترشيح المتخلفين من طلاب المرحلة الأولى عن تسجيل الرغبات وفقاً للأماكن المتبقية بالكليات

ـ سخرة وابتزاز وسرقة أجور.. منظمات دولية تفضح الانتهاكات القطرية المستمرة ضد العمالة

ـ خطة حكومية لاستغلال أراضى شركات قطاع الأعمال الشاغرة وتطوير مواقف النقل العام.. وزير الإسكان يستعرض مخطط تنفيذ مشروعات عمرانية وتجارية على أراضٍ بمحور المحمودية بالإسكندرية