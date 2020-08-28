اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:00 م
خالد صلاح
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سقوط محمود عزت أخطر رجل فى الإخوان.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:00 م
سقوط محمود عزت أخطر رجل فى الإخوان.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، سقوط محمود عزت أخطر رجل فى الإخوان.. الداخلية تلقى القبض على القائم بأعمال الجماعة الإرهابية فى "التجمع الخامس".. ضبط برامج مشفرة وأجهزة وأوراق تنظيمية بشقة الإرهابى ومخططات لاستهداف البلاد.
 
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ـ سقوط محمود عزت أخطر رجل فى الإخوان.. الداخلية تلقى القبض على القائم بأعمال الجماعة الإرهابية فى "التجمع الخامس".. ضبط برامج مشفرة وأجهزة وأوراق تنظيمية بشقة الإرهابى ومخططات لاستهداف البلاد
 

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