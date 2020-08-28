اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:24 م
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سباق للدراجات النارية بالولايات المتحدة يتسبب فى 100 حالة إصابة بكورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:00 م
سباق للدراجات النارية بالولايات المتحدة يتسبب فى 100 حالة إصابة بكورونا سباق دراجات نارية
كتبت إيناس البنا

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تسبب رالي ستورجيس للدراجات النارية في ساوث داكوتا بالولايات المتحدة فى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم ربط الارتفاع الكبير في الإصابات القاتلة بـ Covid-19 بسباق الدراجات النارية الذي استمر على الرغم من مخاوف التباعد الاجتماعي.
 
ووفقا لتقرير موقع " dailystar"، تجمع مئات الآلاف من سائقي الدراجات النارية معًا في بلدة صغيرة في وقت سابق من هذا الشهر ،على الرغم من المخاوف من أن يصبح تجمعًا منتشرًا للغاية ويؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
 
اصابة أكثر من 100 شخص بسباق للدراجات لانارية
اصابة أكثر من 100 شخص بسباق للدراجات لانارية
 
بعد 3 أسابيع من المسيرة ، تحققت هذه المخاوف وتم الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا، وانتشرت العدوى في 8 ولايات مختلفة ، بعد رالي ستورجيس للدراجات النارية في ساوث داكوتا بالولايات المتحدة.
 
أبلغ مسئولو الصحة عن 103 حالات في ساوث داكوتا ومينيسوتا وويسكونسن ونبراسكا ومونتانا ونورث داكوتا ووايومنغ وواشنطن، واجتذب المسيرة حشودًا ضخمة إلى الحانات والمتاجر والشركات حول ستورجيس على الرغم من المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وتم تطبيق تدابير السلامة ولكن الأقنعة كانت ليست إلزامية.
 
يستخدم رؤساء الصحة الآن المعادل الأمريكي للتتبع والتتبع للاتصال بالزوار الذين ربما أصيبوا بالفيروس أثناء التجمع، وقال متحدث باسم وزارة الصحة بولاية ساوث داكوتا لشبكة سي بي إس إنه تم الإبلاغ عن 40 حالة في الولاية وحدها.
 
سباق الدراجات
سباق الدراجات
 
وأضاف: "هذا يشمل 3 حالات من خارج الولاية تم إخطارنا بها لأن تلك الحالات كانت على اتصال وثيق مع أحد سكان ساوث داكوتا".
 
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في مينيسوتا: "اعتبارًا من نهاية العمل أمس ، أبلغنا عن 35 حالة لأشخاص أفادوا بأنهم حضروا مسيرة ستورجيس بطريقة ما، ومن المحتمل أن يكون لدينا المزيد اليوم ، لكن ليس لدي رقم رسمي بعد.
 
عادة ما يجذب رالي عشاق الدراجات النارية الذي يستمر 10 أيام ما يقدر بنحو 400000 شخص، وقد أثار الحدث انتقادات عندما تم الإعلان عنه لأول مرة بسبب العدد الكبير من سائقي الدراجات النارية المتجمعين معًا.
 
في استطلاع قبل الحدث ، عارض غالبية السكان عقد المسيرة ، لكن المسؤولين اختاروا المضي قدمًا لأنهم شعروا أنه لا توجد وسيلة لوقف الحشود التي كانت تخطط للحضور ، وفقًا لتقارير CNN.
 
قال مدير المدينة دانييل أينسلي سابقًا للمنفذ: "كمدينة ، لا يوجد شيء يمكننا القيام به ، لا يمكننا وضع حواجز على الطرق والقول ،" لا يمكنك الدخول، "وكان من الواضح تمامًا أنه سيكون لدينا الكثير من الناس هنا ، حتى لو لم نطلق عليه المسيرة.
 
 

سباق دراجات نارية

اصابات كورونا بأمريكا

ارتفاع اصابات كورونا

أقنعة الوجه

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