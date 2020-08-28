اليوم السابع
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زى النهاردة.. الجنايات تمد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهما بـ"التخابر مع حماس"

الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تمد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهما بـ"التخابر مع حماس" المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من سنة، يوم 28 أغسطس 2019، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تقرر مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، لجلسة 11 سبتمبر من نفس العام لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وترأس الدائرة وقتها المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.

 

 


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