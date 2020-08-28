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نفى مصدر في الأسطول الروسي بالمحيط الهادئ وجود حالة طوارئ على متن الغواصة النووية "أومسك"، وقال المصدر، في تصريحات اليوم الجمعة أوردتها وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية : "إن هذه الغواصة تشارك في تدريبات عسكرية بحرية"، وكان أسطول المحيط الهادئ الروسي قد أعلن أمس الخميس أن الطراد الصاروخي "فارياج" والغواصة "أومسك" قاما خلال تمرين "الدرع المحيطي ـ 2020"، بتنفيذ إطلاق صاروخي مشترك على هدف في بحر "بيرينج".