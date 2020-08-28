يُشار إلى أن القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن ظهور غواصة روسية بالقرب من ألاسكا .. مشيرة إلى أنها لم تتلق أى طلبات بالمساعدة من قبل هذه الغواصة.