ومن المقرر أن تشمل الإجراءات الحكومية توسيع قدرة الاختبار في البلاد بشكل كبير لإجراء اختبارات جماعية على مقدمي خدمات الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية، الذين يشهدون ارتفاعًا في الإصابات الجديدة.

ومن المنتظر أن تراجع الحكومة إرشاداتها بشأن التوصية بدخول المستشفى لمرضى كوفيد-19 وإيلاء الأولوية لمن يعانون من أعراض حادة ومطالبة أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض بالعزل الذاتي في المنزل أو في مرافق الإقامة المخصصة.