رئيس هيئة الاستثمار يعد رؤساء جمعيات المستثمرين بحل مشاكل البنية الأساسية.. اعرف التفاصيل

قال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن اللقاء الذى عقده رئيس هيئة الاستثمار مع رؤساء جمعيات المستثمرين اليوم شهد حل مجموعة من المشاكل العالقة لأصحاب المصانع.

واضاف رئيس جمعية مستثمرى أسيوط في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء عرض الأزمات التي تواجه المصانع في التعامل مع الضريبة العقارية ووعد رئيس الهيئة بعرض تلك الأزمات على مجلس الوزراء للنظر بشأنها، كما وعد رئيس الهيئة بسرعة حل مشاكل أصحاب المصانع فيما يتعلق بالبنية الأساسية في المناطق الصناعية.

واوضح على حمزة، أن المناطق الصناعية لديها قدرة على زيادة طاقتها الإنتاجية حال الانتهاء من قضايا البنية الأساسية مثل الكهرباء والمياه اللازمة للمصنع.